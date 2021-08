Bideni hinnangul osutub tema tegutsemine Afganistanis õigeks

"Ma arvan, et kui see on lõppenud, siis ameeriklased mõistavad, mida ja mispärast ma seal tegin. See on minu töö. Minu ülesanne on olukorrale hinnang anda. Minu ülesanne on langetada otsuseid, mida keegi teine ei saa ega taha teha," sõnas Biden.

Pühapäeval avaldatud NBC küsitluse kohaselt kiidab Bideni töö heaks 49 protsenti vastanutest, mis oli neli kuud varem 53 protsenti. Bideni tegevuse taunimine tõusis samal ajal 39 protsendilt 48 protsendile. Afganistani osas langetatud otsustega polnud aga rahul oma 60 protsenti vastanutest.

"Ma pole seda küsitlust näinud," naljatas Biden.

Talibani eestkõneleja hoiatas varem päeval, et rühmitus ei kavatse pikendada evakueerimiseks antud tähtaega pärast augusti lõppu. Talibani esindaja Suhail Shaheeni sõnul lubas Ühendriikide president Biden, et viib väed augusti lõpuks välja ja tähtaja pikendamine tähendaks Afganistani okupatsiooni pikendamist.

"Kui USA või Ühendkuningriik soovib lisaaega evakuatsiooni jätkamiseks, siis vastus on ei," ütles Shaheen.

Shaheen hoiatas ühtlasi väljaviimise tähtaja muutmise puhul tõsiste tagajärgede eest.

Viimase 24 tunniga evakueeriti läbi Kabuli lennuvälja umbes 16 000 inimest, teatas esmaspäeval Pentagon. Rahvusvaheline õhusilla operatsioon on enne 31. augusti tähtaega hoogu kogumas.

Pentagoni pressiesindaja John Kirby sõnul on sellega Afganistanist alates juulist ümber asustatud inimeste hulk kerkinud 42 000 inimeseni. Intensiivse evakueerimise algusest 14. augustil, kui Taliban Kabuli hõivas, on minema lennutatud 37 000 inimest.

Nende seas on mitu tuhat USA kodanikku ja tuhandeid Ühendriikide vägede heaks töötanud afgaane, aga samuti afgaane, kes arvatakse olevat ohus oma varasema töö tõttu vabaühendustes, meedias ja mujal.

Kirby sõnul ollakse keskendunud sellele, et viia USA evakuatsioonioperatsioonid lõpule enne 31. augustiks Ühendriikide vägede lahkumisele seatud tähtaega.

See tähendab ka õhusilda korraldanud ja selle julgeolekut taganud 5800 USA sõduri, aga suure hulga nende missiooni toetuseks toodud varustuse äraviimist.

Saksa, Briti ja Prantsuse ametiisikud ütles esmaspäeval, et evakueerimine võiks nende poolest jätkuda 31. augustist kauem ning et nad sooviksid USA vägede jäämist rahvusvahelist õhusilda aitama.

Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian ütles esmaspäeval, et Pariis peab vajalikuks jätkata Afganistanist inimeste evakueerimist ka pärast Washingtoni seatud 31. augusti tähtaega.

Prantsusmaa soovib evakueerida rohkem kui 1000 afgaani, kes põgenevad riigist pärast nädal tagasi toimunud islamiliikumise Taliban võimuhaaramist.

"Oleme mures Ühendriikide poolt 31. augustiks seatud tähtaja pärast. Käimasolevate operatsioonide lõpuleviimiseks on vaja täiendavat aega," sõnas minister ajakirjanikele Araabia Ühendemiraatides asuvas Al-Dhafra õhuväebaasis, kus Prantsusmaa on seadnud paika vahejaama Kabulist minema lennutatud inimestele.

USA säilitab mitmetes küsimustes kontaktid Talibaniga

USA säilitab mitmetes küsimustes kontaktid Afganistani islamiliikumisega Taliban, kuid ametlikest suhetest pole juttugi, ütles Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price esmaspäevasel pressikonverentsil.

"Me ei usalda Talibanit mingil moel, usalduses pole küsimustki. Siin käb jutt meie huvidest ja Afganistani rahva huvidest ning me suhtleme nendes küsimustes Talibaniga. Me ei küsi neilt luba ega loo nendega mingeid ametlikke suhteid. Me ainult anname endast parima, et evakueerimist võimalikult hõlbustada," ütles Price.

Valge Maja riiklik julgeolekunõunik Jake Sullivan kinnitas juba varem päeval, et USA administratsioon on poliitilistes ja julgeolekuküsimustes Talibaniga pidevas kontaktis.

"Me hoiame kontakte Talibaniga iga päev poliitiliste kanalite kaudu ja julgeoleku valdkonnas. Ma ei saa nende arutelude üksikasju esitada, kuid need hõlmavad laias valikus küsimusi," ütles Sullivan.