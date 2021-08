WSJ: majandusraskused võivad sundida Talibani järeleandmistele

Afganistani endine president Ashraf Ghani ja enamik ministreid põgenesid Kabulist 15. augustil. Riigis puudub rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus. Pangad ja valuutavahetuspunktid on suletud ja esmatarbekaupade hinnad tõusevad.

"Inimestel on raha, aga see on pangas. Seetõttu neil tegelikult pole raha. Kogu äritegevus on Kabulis seiskunud," ütles endine finantsametnik Bahir.

1990. aastate keskel lõpetas Taliban rivaalitsevate sõjapealikute omavahelise võitluse. Riigis taastati osaliselt kaubavahetus. Samuti lõid Pakistan, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid diplomaatilised suhted Talibani režiimiga.

Praegu pole Talibani juhitud valitsust tunnustanud ükski riik.

"Mida kiiremini me poliitilisele kokkuleppele jõuame, seda kiiremini päästame Afganistani katastroofilistest majanduslikest tagajärgedest," ütles Afganistani endine rahandusminister Omar Zakhilwal.

Zakhilwal naasis Kabuli, et liituda Talibaniga peetavatel läbirääkimistel. "Me töötame koos Talibaniga, et taastada Kabulis normaalne elu. Et saaksime pangad ja ministeeriumid uuesti avada," ütles Zakhilwal.

Taliban mehitab veel finantsinstitutsioone enda inimestega. Esmaspäeval sai Afganistani keskpanga uueks juhiks Hajji Mohammad Idris. Idris on islamiorganisatsiooni pikaaegne liige.

Kui Taliban esimest korda Kabuli vallutas, siis Afganistani pealinn oli varemetes. Tänapäeval elab Kabulis kuus miljonit inimest. Märkimisväärne osa elanikest kasutab nutitelefone ja kaabeltelevisiooni. Inimesed on harjunud raha kulutama, teatas The Wall Street Journal.

Kuna enamik Kabuli poode on suletud, siis üha rohkem kaubeldakse mustal turul.

Taliban keelustas nädala alguses vanametalli ekspordi. Islamiorganisatsioon lubas jätkata valitsustöötajatele palkade maksmist.