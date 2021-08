Schiff: kõiki ameeriklasi pole 31. augustiks võimalik Kabulist ära tuua

USA kongressi demokraadist luurekomitee juht Adam Schiff ütles esmaspäeval, et Kabulist kõigi ameeriklaste ja USA-ga koostööd teinud inimeste evakueerimise lõpetamine 31. augustiks on väga ebatõenäoline.

"Ma arvan, et see on siiski väga ebatõenäoline. Peame arvestama ameeriklaste arvu, keda tuleb veel evakueerida. Ma ei kujuta ette, et seda kõike saab teha augusti lõpuks," ütles Schiff.

"Peame säilitama sõjalise kohaloleku nii kaua, et saaksime kõik ameeriklased välja tuua. Peame täitma ka moraalsed ja eetilised kohustused oma Afganistani partnerite ees," lisas Schiff.

Bideni administratsioon ei tea täpselt, kui palju inimesi tuleb evakueerida. Eelmisel nädalal hindas Biden, et evakueerida tuleb vähemalt 15 000 ameeriklast ja 65 000 afgaani. Seni on USA evakueerinud 48 000 inimest, teatas Daily Mail.

USA president Joe Biden ütles pühapäeval, et loodab 31. augustiks Afganistani evakueerimise kõigest hoolimata lõpule viia, kuid jättis vajaduse korral tähtaja pikendamise siiski lauale.

"Ma loodan, et me ei pea seda pikendama. Vaatame, mida saame teha, kui välisriikide juhid paluvad tähtaega edasi lükata," ütles Biden.

Taliban pole tähtaja pikendamisega nõus.

Talibani esindaja Suhail Shaheeni ütles esmaspäeval, et tähtaja pikendamine tähendaks Afganistani okupatsiooni pikendamist.

Schiffi sõnul tuleb alustada uurimist, miks Afganistani valitsuse väed nii kiiresti kokku varisesid.

Schiff on mures ka Kabuli lennujaama turvalisuse pärast.

"Ma arvan, et oht lennujaamale on väga reaalne. See on islamistidele (ISIS) väga atraktiivne sihtmärk," ütles Schiff.

Hispaania kaitseminister Margarita Robles ütles teisipäeval, et riik ei saa Afganistanist kõiki hispaanlastega koostööd teinud inimesi ära tuua.

"Me evakueerime nii palju inimesi kui võimalik, aga on inimesi, kes jäävad maha põhjustel, mis ei sõltu meist, vaid tekkinud olukorrast," ütles Robles usutluses raadiojaamale Cadena Ser.

Saksamaa välisminister Heiko Maas ütles teisipäeval samuti, et lääneliitlased ei suuda kõiki kaitset vajavaid afgaane enne USA seatud tähtaega 31. augustit Kabulist ära tuua.

"Pean ütlema, et isegi kui evakuatsioon kestab 31. augustini või mõni päev kauem, ei piisa sellest, et tuua ära need, keda meie või USA tahaksime," ütles Maas.