Soome ei plaani Kabuli saatkonna valvureid evakueerida, valvurid vihased

Valvurid palkas Afganistani firma. Afganistani firma sai omakorda raha Soome ettevõttelt, kellel oli leping välisministeeriumiga, teatas Yle.

"Evakueeritute nimekirja ei ole võimalik laiendada alltöövõtjate alltöövõtjatele," ütles esmaspäeval Soome välisminister Pekka Haavisto.

Soome rahvusringhääling Yle suhtles saatkonnas tööl olnud valvuriga. Valvur palus jääda anonüümseks.

Valvurite sõnul pakkusid nad Afganistanis Soome diplomaatidele turvalisust. Seetõttu on nende julgeolek otseselt ohus.

"Kui nad läksid teistesse saatkondadesse, siis saatsime neid. Olime kogu aeg nendega," ütles valvur

"Kui Taliban leiab tõendeid, et töötasime saatkonnas, siis islamistid võivad meid tappa. See on Soome saatkonna süü, me ei andesta neile," ütles valvur.

Kabulis tööl olnud Soome kodanik kinnitas valvurite tähtsat rolli. "Nad hoidsid meid elus ja võimaldasid meil oma tööd teha," ütles soomlane.

Siseminister Maria Ohisalo ütles esmaspäeval, et riiki saabus 102 inimest Afganistanist. Evakueeritute hulka kuuluvad nii Soome kodanikud kui ka afgaanid, kes olid Soome teenistuses.

Soome saabunud Afganistani kodanikke plaanitakse majutada vastuvõtukeskustesse. Pärast elamisloa väljastamist saavad afgaanid kolida elama riigi omavalitsustesse.

Elamisluba antakse humanitaarsetel kaalutlustel ja evakueeritavad ei läbi tavalist varjupaigataotluse protsessi.

Talibani esindaja Suhail Shaheen ütles esmaspäeval, et rühmitus ei kavatse pikendada evakueerimiseks antud tähtaega.

Shaheeni sõnul ütles USA president Joe Biden, et viib väed augusti lõpuks välja ja tähtaja pikendamine tähendaks Afganistani okupatsiooni pikendamist.