Ukraina iseseisvuspäeva paraadil osalesid ka eestlased

Ukraina armee ei ole enam see, nagu oli seitse aastat tagasi. Sõda Donbassis sundis ukrainlasi oma sõjaväge põhjalikult moderniseerima. President Zelenski ütles oma kõnes, et Ukraina on riik tuhandeaastase ajalooga ja 30 aastat tagasi Ukraina ei kuulutanud välja, vaid taastas oma riikluse ja iseseisvuse.

Tuhanded Kiievi elanikud tulid teisipäeval kesklinna, et vaadata kõige mastaapsemat paraadi Ukraina ajaloos.

Khreštšatikul marssisid täna ka Ukraina välispartnerite armeede sõdurid, sealhulgas ka meie kaitseliitlased ja Vahipataljoni lipugrupp.

"Sai nautida ilusat ilma, seltskonda, võimast linnaruumi. Palju pealtvaatajaid, palju osalejaid. Eestiga võrreldes skaala on midagi muud, mastaap on midagi muud, kuid emotsioon on koju minnes kindlasti positiivne," rääkis kaitseliitlane leitnant Mario Reinu.

Eesti on esindatud Kiievis mitte ainult sõduritega paraadil ja ilusa saatkonnahoonega kesklinnas. Sõites mõned kilomeetrid Kiievi peatänavalt Khreštšatikult eemale, avastasime Eesti tänava. Eesti tänavani paraad ei jõudnud, kuid kohalikud elanikud ei jäänud ikka peost ilma just nende tänava kaudu sõitsid paraadil osalenud sõdurid sõitsid tagasi kasarmutesse.