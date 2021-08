50 Afganistanist evakueeritud inimest jõudis Leetu

Kohaliku omavalitsusjuhi sõnul on põgenike saabumiseks kõik valmis ja ta tänas ka kohalikke elanikke, kes oma abi on pakkunud.

Afgaanid tõi Vilniusesse Poola lennuk. Leedu ametnikud on tunnistanud, et evakueerimine on olnud keeruline, kuna riigil endal pole sobivaid sõjalennukeid ning missiooni Kabulis lõpetasid nad juba kuus aastat tagasi.

Eelmisel nädalal toimetati Leetu kuueliikmeline afgaanide perekond. Kaitseministri sõnul kavatsetakse lähiajal ära tuua veel umbes 150 inimest. Evakueerida püütakse kõiki, kes Leedu sõjaväelasi aitasid.

"Need on inimesed, kes taotlevad poliitilist varjupaika. Menetlus on sarnane teiste pagulaste ja migrantidega, kuid sel juhul me oleme teadlikud, et oma riigis riskivad nad poliitilise tagakiusamisega, kuna nad on teinud koostööd NATO liikmesriigi, antud juhul Leeduga. Arvestades seda, peaks migratsiooniamet

andma neile loa siiajäämiseks," kommenteeris Leedu välisminister Gabrelius Landsbergis.