Kahe Kabulist Eestisse toodava afgaani osas valitseb segadus

Kui välisminister Eva-Maria Liimets teatas neljapäeval valitsuse pressikonverentsi algul, et veel kaks Eesti vabaühendustega koostööd teinud afgaani on riigist välja aidatud, siis hiljem pidi ta oma teadet korrigeerima, öeldes, et ministeerium ei ole saanud kinnitust afgaanide jõudmisest Euroopasse.

"Praegu saame kinnitada, et Kabuli lennuväljalt on evakueeritud 13 isikut, mis on sama number kui oli teisipäeval. Nende kahe teise isiku välja pääsemist ei saa kinnitada enne, kui nad on jõudnud Euroopa pealinna," ütles Liimets.

Teisipäeval sai teatavaks, et Afganistani pealinna Kabuli lennuväljalt on Eesti poole teele asunud 13 afgaani – kolm perekonda suurusega kolm, neli ja kuus inimest. Kuus afgaani jõudsid kolmapäeva hilisõhtul ka juba Eestisse.

Kolmapäeval ütles välisministeeriumi esindaja, et neil on kontakt veel kolme inimesega, kelle Eesti on valmis vastu võtma, kuid ta tunnistas, et nende pääsemine lääneriikide evakuatsioonilendudele ei ole seni veel kindel.

Neljapäeva ennelõunal sai ERR-ile teatavaks, et neist inimestest kaks on siiski Kabuli lennuväljalt turvalisse sihtkohta juba välja lennanud. Mõlemad on üksikud inimesed.

Valitsus on lubanud Afganistanist vastu võtta kuni 30 Talibani režiimi eest põgenevat inimest. Neist 20 on Eesti vabaühendustega koostööd teinud afgaanid, kuni kümme võetakse Euroopa Liidu ja NATO missioonide heaks töötanute hulgast. Kuna mõlema esinduse kaastöötajate seast võetakse viis inimest koos perega, siis see võib tähendada sisuliselt ainult kahe perekonna lisandumist.

Liimets ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et neist inimestest, keda Eesti on valmis vastu võtma, peaks olema suuresti juba Afganistanist lahkunud.