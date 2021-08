New Yorgi uus kuberner avaldas 12 000 võrra suurema koroonasurmade arvu

New Yorgi värske kuberner Kathy Hochul lubas oma esimesel tööpäeval rohkem läbipaistvust; kolmapäeva õhtul teatas ta, et viirusesurmade arv osariigis on 12 000 võrra suurem tema eelkäija Andrew Cuomo avaldatud andmetest.

New Yorgis on USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskusele (CDC) edastatud surmatunnistuste andmeil surnud viiruse tagajärjel pea 55 400 inimest.

Endine kuberner Andrew Cuomo kinnitas veel oma viimasel tööpäeval esmaspäeval, et viiruse tagajärjel on surnud 43 400 inimest.

"Avaldame rohkem infot, kui varem, et inimesed teaks, et hooldekodude ja haiglate surmad on kooskõlas CDC avaldatud andmetega," ütles Hochul kolmapäeval telekanalile MSNBC. "On palju asju, mis ei toiminud ja ma panen need toimima. Läbipaistvus on minu administratsiooni kaubamärk."

Associated Press teatas juulis suurest lahknevusest Cuomo administratsiooni avaldatud viirusesurmade ja osariigist CDC-le esitatud arvude vahel.

Cuomo arvudes sisaldusid vaid need viirusesurmad, mida kinnitati laboratooriumis osariigi süsteemi kaudu, mis kogub kokku andmed haiglatest ja hooldekodudest. Selles statistikas polnud arvestatud inimestega, kes surid oma kodudes, turvakodudes, osariigi vanglates ja osariigi puuetega inimeste kodudes.

Lisaks ei arvestatud inimesi, kes suure tõenäosusega surid COVID-19 tagajärjel, kuid ei saanud diagnoosi kinnituseks positiivse viirusetesti tulemust.

See madalam surmade arv, mida Coumo administratsioon esitles, ilmus ka Hochuli administratsiooni teisipäeval esitatud andmetes, kuid selgitusega selle kohta, miks pole see täielik surmade arv.

Cuomo kriitikud olid juba kaua süüdistanud teda koroonaviiruse statistikaga manipuleerimises toetamaks tema mainet pandeemiaga võitlemisel.

Prokuratuur alustas uurimist Cuomo administratsiooni esitatud andmete kohta hooldekodude surmade osas.

Cuomo juhtimisel vähendas osariik hooldekodude viirusesurmasid, välistades statistikast kõik patsiendid, kes surid viiruse tagajärjel haiglas.

Cuomo kasutas vähendatud numbreid ka mullu, väites eksitavalt, et New Yorgi hooldekodudes suri viiruse tagajärjel oluliselt madalam protsent elanikke, kui teiste osariikide hooldekodudes.

Neid arve uurib ka osariigi parlamendi justiitskomisjon võimu kuritarvitamisega seoses.