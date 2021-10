Cuomo sai süüdistuse naisalluva seksuaalses ahistamises

Cuomo suhtes esitati kaebus Albani linnakohtusse. Hulk naisi väidavad, et Cuomo käperdas neid kohatult, teatas The Times.

Ajaleht New York Post teatas, et Cuomo vahistatakse eeldatavasti järgmisel nädalal. Süüdi jäämise korral võib endist kuberneri oodata aasta vangistust.

New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James teatas juba augustis, et Cuomo ahistas seksuaalselt praegusi ja endisi New Yorgi osariigi töötajaid, puudutades neid soovimatult ja ilma nõusolekuta ning tehes hulgaliselt seksuaalselt kahemõttelise alatooniga vihjeid, mis lõi naiste jaoks vaenuliku töökeskkonna.

Eelmise aasta lõpus süüdistas Cuomo endine nõunik Lindsey Boylan meest seksuaalses ahistamises. "New Yorgi kuberner Andrew Cumo ahistas mind seksuaalselt ja paljud on selle tunnistajad. See toimus mitu aastat ja töökeskkond oli ülimalt mürgine," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Lisaks Boylanile süüdistas Cuomot ahistamises veel mitu naist. Süüdistajad töötasid kuberneri juures Albanys või ajal, mil Cuomo töötas president Bill Clintoni administratsioonis.

Cuomo ise on eitanud kellegi sobimatut puudutamist, kuid on öelnud, et tal on kahju, kui ta tegi kellegi olukorra ebamugavaks.

Veel aprillis ütles Cuomo, et prokuratuuri uurimine ei leia tõendeid, et ta oleks kedagi seksuaalselt ahistanud.

Cuomo sai New Yorgi osariigi kuberneriks 2010. aastal. Ta valiti ametisse kaks korda tagasi. Enne oli ta New Yorgi peaprokurör. Cuomo sai rahvusvaheliselt tuntuks pandeemia alguses.

Endine kuberner kasutas televisiooni, et edastada vaatajatele teavet epideemia olukorrast. Cuomo esines tihti telekanalis CNN, kus teda intervjueeris tema vend Chris Cuomo.