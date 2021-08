Nagu Andres ja Pearu: Ühisteenused blokeeris ligipääsu naaberparklasse

Tallinnas Sossi mäel kahe Europargi hallatava parkla vahelisel alal parkimiskonkursi võitnud Ühisteenused blokeeris ligipääsu naaberparklasse. Ühisteenused põhjendab seda sooviga eristada kaht parklat, ent parkijatele ja Europargile tundub see kiusuna, et takistada klientidel nende platsilt läbi soodsamasse parklasse sõita.

Fahle maja juures jaotub maa Tartu maantee ääres kolme omaniku vahel. Nemad omakorda on parkimisplatsid andnud rendile erinevatele ettevõtetele, kellest ühe tegevus on tekitanud olukorra, mis parkijatest rentnikele iga päev tuska valmistab ning lisaks parkimisala äärde jäävale Tartu maanteele potentsiaalselt liiklusohtlikke olukordi tekitab.

Veel hiljuti haldas Sossi mäe kinnistutel asuvaid parklaid üksnes Europark. Ehkki omanikke oli kolm, kasutasid nad kõik oma parklate operaatorina üht ettevõtet. Nii polnudki kliendil vahet, kelle maa peal ta pargib: kuutasu oli sama, pargi, kus tahad.

Sealsed kinnistud jooksevad lapiteki siiludena piki Tartu maanteed Ülemiste raudteesõlmeni välja. Kui Fausto Capital keskmise kinnistu pankrotipesast välja ostis, kuulutas ta uue omanikuna välja ka konkursi oma maalapile jäävale parklale operaatori otsimiseks. Ehkki konkursil osales ka Europark, tegi Ühisteenused parema pakkumise ja võitis. Ent see krunt paikneb kahe Europargi parkla vahel.

Esmalt tähendas uue operaatori lisandumine senise kaheeurose kuutasu tõusu kõigis parklates. Ühisteenused kehtestas erinevatel andmetel kuutasuks 42-70 eurot, Europark tõstis selle nende tuules 30 euroni.

Hinnavahe rääkis Europargi kasuks, mistap eelistasid kliendid jätkuvalt Europarki. Hommikuti tööle sõites osutus esimene Europargi parkla seetõttu sageli juba täis olevaks, sellal kui kõrval asuv Ühisteenuste parkla tühjana seisis. Tagumisse Europargi parklasse sõideti läbi Ühisteenuste parkla.

Mõnda aega sai see nii kesta, kuni Ühisteenused augusti alul ootamatult tara ette pani, nii et nende parklasse küll sai sõita, aga sealt edasi, tagumisse Europargi parklasse enam mitte.

See tõi kaasa liiklusohtlikke olukordi, sest tupikust välja Tartu maanteele tagasi pääsemiseks, et ringiga teise parklasse sõita, hakati tegema keelatud ja riskantset vasakpööret.

Ühisteenuste arendus- ja tugiteenuste juht Aare Sepp olukorras midagi taunitavat ei näe.

"Meie osutame teenust Faustole, kes on nende maa-alade omanik. Fahle maja on Europargi parnter, Faosto on meie parnter. See pole segadus, lihtsalt kinnistud on eri omanike ja operaatorite vahel ära jagatud," ütleb ta. "Meie oma tegevusega ei sunni inimesi liiklusseadust rikkuma."

Sepp möönab, et autoga ühest parklast teise enam ei pääse.

"Tõke ongi segaduste vältimiseks. Kuna parklad on kõrvuti, ei saa kliendid sageli aru, kus parklas nad viibivad või on. Takistus on selleks, et oleksid selged piirid, kust parkla algab ja lõppeb. Inimene siis teab, et on Ühisteenuste parklas, mitte pole jõudnud Europargi parklasse, et ei tekiks maksmisega segadust. Arvan, et see on just selguse huvides – parkla on nüüd piiratud, pole enam sujuvat üleminekut ühe operaatori parklast teise," leiab Sepp.

Sepp ütleb, et parkijatelt nad kaebusi saanud ei ole. "Küll aga oleme saanud Fahle maja juhatuselt ähvardava noodiga sõnumeid ja ka konkurentidelt," lisab ta.

Kaebuste sisu saabki kokku võtta rahulolematusega füüsilise tõkke paigutamise üle kahe parkla vahele.

"Meie osutame teenust ette antud raamides ja nii see ongi. Meil pole ambitsiooni seal midagi ringi korraldama hakata," ütleb Sepp.

"See on jutuks hea küll," ütleb Europargi juhatuse esimees Karol Kovanen Sepa jutu peale, et teisiti ei saa parklapiire eristada. "See pole Tallinnas ainus koht, kus meil on parklad nendega kõrvuti. See on mõistliku tahtmise korral ka märkidega eristatav."

Kovanen ütleb, et varasem kaheeurone kuutasu oli kehtestatud kokkuleppel Fahle majas tegutseva korteriühistuga, ent kinnistu uus omanik Fausto Capital, kes parklasse uue operaatori võttis, pole senise kokkuleppega arvestanud ning uus operaator saigi hinna lakke tõsta.

Aare Sepp toob ka esile, et tunnihinnas Ühisteenuste ja Europargi vahel erinevusi pole, väites, et sama hind kehtib kõigis ümberkaudsetes parklates ning nemad tulid juba kehtiva hinnatasemega, mitte ei kehtestanud uut hinda. Samas möönab Sepp, et päeva- ja kuuhinnad on neil tõesti kõrgemad.

"Ühel juhul ollakse killustikuplatsil, teisel juhul aga väljaehitatud parklas, mis on fresspuruga kaetud," põhjendab ta. "Probleem on püsiparkijates või Fahle maja rentnikes, kes pidasid seda enda parklaks või arvasid, et neil on kasutuseelis sellele parklale."

Karol Kovanen nimetab seda hämaks, sest neid parklaid kasutataksegi eeskätt kuuhinna alusel kohalike elanike ja rentnike poolt. Ta on veendunud, et Ühisteenused pani tõkke kahe parkla vahele kiusust, mitte vajadusest parkla territooriumit märgistada.

"Mõlemad parklad on mõeldud ikkagi püsiparkijatele, minutihind ei huvita seal kedagi," ütleb Kovanen. "Varem oli korteriühistu ja rentnikega mõistlik kokkulepe, mõistlik läbipääs kruntidele oli tagatud - äriomanikud, korteriomanikud said kinnistuid ristkasutada."

Kovanen tõdeb, et äriliselt on tegemist täiesti mõttetu parklajupiga, mistõttu saab Ühisteenuste tegevuse taga aimata üksnes väiklast kiusu, et naabrile tuska teha.

"Rääkisime Ühisteenustega, et oleme mõistlikud, laseme inimestel läbi sõita, aga nad otsustasid sulgeda oma parklatüki. Tulemuseks on, et see plats on nüüd parkijatest tühi ja inimesed pargivad meil," ütleb Kovanen. "Ilmselt seal taga oli neil praktiline mõte, et keelame inimestel edasisõidu ära, siis nad peavad meie parklasse jääma. Aga lõpuks inimesed harjuvad ära ja sõidavad meie parklasse väikese tiiruga. Meie ei muretse olukorra pärast, sest hind on seal liiga kallis, ka füüsilised takistused ei aita seal."

Vaidlusaluse kinnistu omanik, Fausto Capitali juhatuse liige Kenneth Karpov ütleb, et pole vaidlusega üldse kursis, sest on Eestist mitu kuud eemal, puhkusel viibinud.

"Ei tea, et kellelgi parkimisega probleeme oleks. Minu poole küll pole pöördutud, muidu teaksin. Äkki siis Fahle majas mõnel korteril on probleem," pakub ta.

Probleemi kirjelduse peale arvab Karpov, et kõige mõistlikum oleks Ühisteenustel ja Europargil omavahel kokku leppida, et tõke eemaldataks ega näe endal selles probleemis rolli. Ehkki Ühisteenused on Fahle maja korteriühistule väitnud, et tõkke paigutamise taga on kokkulepe Faustoga, eitab Karpov seda.

"Meil on antud ainult kinnistu üürile, me ei anna korraldusi, kuidas peab parklat tähistama või palju raha küsima. See on ikka iga ettevõtte enda teema," ütleb Karpov. Ta möönab, et ka teda häiriks, kui parkla territooriumil mingi füüsiline takistus ees oleks ning lõpuks lubab Ühisteenustega ise rääkida.

Vähem kui tund aega hiljem raporteeribki Karpov edusammudest.

"Helistasin Ühisteenustele, nad võtavad praegu tõkke ära ja kohtuvad järgmisel nädalal Europargiga," lubab Karpov.