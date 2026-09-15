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Euroopa Komisjon sooviks keelata lastel sotsiaalmeedia ja AI kasutamise

Välismaa
Alaealised nutiseadmete taga.
Alaealised nutiseadmete taga. Autor/allikas: SCANPIX / Nuria Gonzalez Sanchez / Alamy
Välismaa

Euroopa Komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastel sotsiaalmeedia, videojagamisplatvormide, tehisintellekti (AI) vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks seni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumendist.

Ettepanek lähtub kogu maailmas kasvanud murest suurte internetiplatvormide, sealhulgas Facebooki ja Instagrami, TikToki, YouTube'i ja ChatGPT mõju pärast laste tervisele ja turvalisusele.

Euroopa Komisjoni ettepanek on osa Euroopa Liidu laste digiseadusest (EU Kids Act), mille komisjoni president Ursula von der Leyen ja komisjoni tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen neljapäeval esitavad. Von der Leyen võib selle komponente tutvustada juba kolmapäeval, kui ta peab Euroopa Parlamendis iga-aastase kõne, milles annab ülevaate EL-i tulevasest poliitikast.

Euroopa Komisjonil on Euroopa Liidus ainsana seadusandlike algatuste õigus, millega väljatulekuks võivad talle ettepaneku teha nii liikmesriikide valitsusi esindav nõukogu kui ka Euroopa Parlament.

"Liidu lähenemisviis peaks võimaldama alaealistel saada kasu digiteenuste tohutust potentsiaalist, kaitstes neid samal ajal väärkohtlemise ja ärakasutamise eest. See peab piirama tehnoloogiaettevõtete ligipääsu meie lastele, mitte vastupidi," öeldakse dokumendis.

Komisjoni ettepanek hõlmaks ka videomänguplatvorme ning võimaldaks erinevatele teenustele järkjärgulist ligipääsu vastavalt vanusele. Ettevõtetele kehtestatavad kohustused sõltuksid teenuse liigist ja laste vanusest.

Euroopa Komisjon keeldus Reutersi palvest peatselt avaldatavaid ettepanekuid kommenteerida.

Ettevõtetele kehtestataks järelevalvetasu

Dokumendi kohaselt peaksid ettevõtted maksma järelevalvetasu, millega rahastataks regulaatorite kontrolli ja järelevalvet.

Ettepaneku kohaselt võiksid vähemalt 15-aastased lapsed luua endale iseseisvalt kontosid. 13–14-aastased võiksid paluda vanematel luua neile sotsiaalmeedia- ja videojagamisplatvormidel tutvustavad kontod, mille üle kehtiks vanemlik kontroll ning mille puhul oleks kontaktide arv piiratud ja kasutusaeg rangelt reguleeritud.

3–12-aastaste laste kontod oleksid dokumendi kohaselt täielikult vanemate kontrolli all ning neid saaks kasutada ainult lapsesõbralike teenuste puhul, mille suhtes kehtiksid ranged ohutusnõuded. Alla 3-aastastel ei oleks nendele teenustele üldse ligipääsu.

Reutersi nähtud eelnõus sätestatakse ettevõtetele mitmeid nõudeid, sealhulgas kohustus vältida sõltuvust tekitavat disaini ja kahjulikku sisuvoogu.

Samuti peaksid ettevõtted pakkuma lastele tööriistu, mille abil saab kahjulikust sisust hõlpsasti teada anda, ning tõhusaid vanemliku kontrolli vahendeid.

Sotsiaalmeedia- ja videojagamisplatvormid peaksid uue konto loomisel kontrollima kasutaja vanust. Veebimängude platvormid peaksid laste vanust kontrollima enne, kui nad saavad mänge alla laadida.

Ettevõtted ütlevad, et nad rakendavad ettevaatusabinõusid ning paljud neist kehtestavad sotsiaalmeediaga liitumiseks minimaalseks vanuseks vähemalt 13 eluaastat.

Ettepaneku üksikasjad võivad enne selle ametlikku avaldamist veel muutuda.

Euroopa Komisjon peab eelnõu läbi arutama EL-i liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga, enne kui sellest saab seadus.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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