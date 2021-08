Taani kaotab alates 10. septembrist kõik koroonapiirangud

"Viirus on kontrolli all, meil on rekordiliselt kõrge vaktsineerimise määr. Seetõttu võime 10. septembril loobuda eeskirjadest, mida olime sunnitud kehtestama, et võidelda koroonaviiruse epideemia vastu," ütles reedel Taani tervishoiuminister Magnus Heunicke.

Taani alustas piirangute lõpetamist juba mais.

"Oleme töötanud selle päeva nimel, et saaksime selle sõnumi edastada. Raske töö pole veel lõppenud ja peame jätkuvalt valvsad olema," ütles Heunicke.

Taani oli üks esimesi Euroopa riike, kus koroonapiirangud kehtestati. Piirangud kehtestati 11. märtsil 2020. aastal.

Taanis on täielikult vaktsineeritud 71 protsenti elanikkonnast. Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud kõigist elanikest ligi 54 protsenti.

Taani viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli reedese seisuga 236,3. Võrdluseks Eestis oli see 315,4.