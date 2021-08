Biden: Hiina varjab endiselt kriitilist teavet COVID-19 päritolu kohta

Hiina varjab ikka veel kriitilist teavet COVID-19 päritolu kohta, mis on nõudnud maailmas ligi 4,5 miljoni inimese elu, ütles reedel USA president Joe Biden.

"Hiina Rahvavabariigis on kriitilist teavet selle pandeemia päritolu kohta, kuid valitsusametnikud on Hiinas algusest peale teinud tööd takistamaks rahvusvaheliste uurijate ja maailma rahvatervise kogukonna liikmete ligipääsu sellele," ütles Biden avalduses.

USA presidendi sõnul jätkab Hiina seniajani üleskutsete tõrjumist olla läbipaistev ning hoiab kinni infot, kuigi selle pandeemia ohvrite arv kasvab jätkuvalt.

Biden ütles, et USA jätkab koos liitlastega tööd, et avaldada Pekingile survet rohkem infot jagama ning tegema koostööd Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO).

"Meil peab olema täielik ja läbipaistev aruandlus selle globaalse tragöödia kohta. Midagi vähemat ei ole vastuvõetav," rõhutas ta.

USA luureametkonnad on jõudnud "laialdasele üksmeelele", et koroonaviirust ei töötatud välja biorelvana, seisab reedel avalikustatud USA luureraporti kokkuvõttes.

Luureametid ei ole aga üksmeelel patogeeni päritolus. Neli agentuuri ja riiklik luurenõukogu pooldavad tõenäolise selgitusena loomset kokkupuudet, üks agentuur pooldab laborilekke teooriat ja kolm ei suuda järeldusele jõuda.

USA luureametnikud ei usu, et Hiina võimud teadsid viirusest enne COVID-19 puhangu algust.