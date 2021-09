Hiina põgenik hoiatas USA võime koroonaohu eest juba 2019. aasta novembris

Tuntud Hiina ülejooksik Wei Jingsheng väidab uues raamatus, et kuulis esmakordselt koroonaviiruse levikust juba 2019. aasta oktoobris. Wei sõnul hoiatas ta koroonaviirusest tuleneva ohu eest novembris ka USA ametivõime.

Wei sõnul oli ta 2019. aasta oktoobris koroonaviiruse leviku pärast väga mures.

"Ükskõik kuidas kommunistlik režiim lõpuks selle viiruse välja lasi, tundsin, et lääs pole selleks valmis," ütles Wei.

Wei sõnul informeerisid teda viiruse olemasolust kõrged allikad Pekingist.

Hiina võimud informeerisid Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) alles 31. detsembril, et Wuhanis levib koroonaviirus. 20. jaanuaril tunnistas Peking, et viirus levib inimeselt inimesele.

Wei sõnul ei võtnud luureagentuurid tema hoiatust piisavalt tõsiselt.

"Tundsin, et nad ei ole nii mures kui mina. Nad ei pruukinud uskuda, et mõni valitsus suudaks sellist viirust varjata. Pidin pidevalt kordama, et neid veenda," ütles Wei.

USA-s elav Hiina inimõiguste aktivist Dimon Liu ütles, et Wei mainis talle viiruse olemasolu 22. novembril.

"Ma ei suutnud uskuda, mida ta ütles. Arvasin siis, et koroonaviirus ei saa olla hullem kui SARS. Leidsin, et ametivõimud ja teadlased suudavad selle levikut ohjeldada," ütles Liu.

Hiina kompartei tegutses 2019. aastal aktiivselt, et takistada viiruse olemasolu kinnitava informatsiooni levimist. Sotsiaalmeedias ilmusid teated koroonaviiruse olemasolust alles 2019. aasta lõpus.

"Lääneriikide inimestel on raske mõista, kuidas kompartei suudab informatsiooni levikut Hiinas kinni mätsida," ütles Wei.

"Wei hoiatusest tulenev võimalus oli nagu 11. septembri peatamine enne selle toimumist," ütles USA välisministeeriumi ametnik David Asher. Asher juhtis ka koroonaviiruse päritolu uurimise töörühma.

"Me oleksime võinud teada juba 2019. aasta novembris, et Wuhanis juhtus katastroof. Samas linnas, kus on hiinlaste kõige olulisem koroonaviiruse uuringute seotud labor," ütles Asher.

Wei suhtleb USA-s tihedalt nii vabariiklaste kui demokraatidega. Ta saab hästi läbi endise välisministri Mike Pompeo kui kongressi juhi Nancy Pelosiga, teatas New York Post.