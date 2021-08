Kaljulaidi sõnul võiks Eesti keskmaa-õhutõrje loomist rahastada EL

Kaljulaid ütles ajakirjale Diplomaatia antud intervjuus, et Venemaad aitaks heidutada Euroopa Liidu kaitsekoostöö.

"Euroopa Liidu Nõukogus tullakse aga kokku ja arutatakse liikmesriikide kaitsevõime arengut. Viiendat aastat istume Brüsselis ja ütleme, et Balti riigid, sealhulgas Eesti, kulutavad üle kahe protsendi sisemajanduse kogutoodangust, aga ikkagi ei ole neil näiteks keskmaa-õhutõrjet. Kas on mõistlik tulla kuuendal aastal samamoodi kokku sedasama fakti tunnistama või siis luua mehhanism, kus need kulutused saab ümber jagada?" küsis Kaljulaid.

"On üks koht, kus Euroopa Liit on parem kui NATO – ümberjagamine. Kui Euroopa Liit tahab milleski panustada, võib ta kasutada ühtekuuluvusfondi raha," märkis Kaljulaid.

"Kui sellega oldaks valmis edasi liikuma, võiks Euroopa Liidu toetus NATO tegevusele olla väga suur. Kui sellega ei olda valmis edasi liikuma, ei ole tegelikult mõtet Euroopa Liidu kaitsekoostööst tõsiselt rääkida," lausus ta.

Kaljulaidi sõnul võivad sellised asjad aega võtta aga 10-15 aastat.

"Ma olen püüdnud ka ameeriklastele selgitada, et selle nurga alt võiks Euroopa Liit olla kasulik. Muidu tekkis üksjagu närvilisust, kui Euroopa Liit hakkas rääkima strateegilisest autonoomiast ja muust sarnasest. Hästi oluline on neid pingeid kogu aeg leevendada ja kontrollida.

Kaljulaidi hinnangul võiks Euroopa Liidu strateegiline autonooma toimida viisil, kus Euroopa Liit suudaks korraldada näiteks ühe operatsiooni Liibüas ilma NATO ja USA abita.

Rääkides Donald Trumpi valitsemisajast, ütles Kaljulaid, et Trumpi ajal sai hoo sisse Kolme mere algatus ning julgeolekut puudutavates küsimustes jätkus Eesti suunal väärtuspõhine USA välispoliitika.

""Kolme mere algatus võimaldas meil sisse seada hästi töise koostöö, mis aitas teha väikeseid ja praktilisi asju. Tegelikult tundsin ennast selle administratsiooniga võrdlemisi mugavalt - saime hakkama," ütles Kaljulaid.

Rääkides Joe Bideni presidendiks olemisest, ütles Kaljulaid, et Biden on selle koolkonna poliitik, kes teeb poliitikat selleks, et maailma paremaks teha.

"Poliitikutel on kombeks nautida iseennast, aga Biden tunneb presidendirolli täitmisel vastutust oma rahva ja maailma ees. Ta ei tõuse hommikul üles: "Vahva, olen president. Küll on tore!", vaid: "Ma olen president. Mida ma saan teha, et minu riigil oleks parem ja teistel ka?"."