Biden: uus rünnak Kabulis on 24-36 tunni jooksul väga tõenäoline

Biden ütles pärast oma riikliku julgeoleku meeskonna briifingut, et USA droonirünnak rühmituse vastu Islamiriik Khorasanis (ISIS-K), mis võttis omaks rünnaku neljapäevase pommiplahvatuse eest lennujaamas, ei jää viimaseks.

"Olukord kohapeal on jätkuvalt väga ohtlik ning terrorirünnakute oht lennujaama vastu on kõrge. Meie komandörid informeerisid mind, et rünnak on väga tõenäoline järgmise 24-36 tunni jooksul," ütles Biden.