Eesti tarbijad hääletavad biolisandiga kütuse peale jalgadega

Kuigi Euroopa Liidus kehtib biolisandi nõue mootorikütustele ühetaoliselt, on liikmesriikidele jäetud siiski vabad käed, kuidas seda nõuet kehtestada. Kui näiteks Lätis on kohustus biolisand igal juhul mootorikütusele lisada, siis Eestis võib sellest trikitades ka mööda hiilida. Just seda teed on nüüdseks pea kõik suured kütusemüüjad ka läinud, sest nagu tõdeb kütusemüüjaid ühendava Eesti õliühingu juht - tarbijad hääletavad jalgadega ning Eesti kütusemüügiturg erineb naabrite omast nagu öö päevast.

"Paljud suured ketid on näinud, et nende tarbijatele on tähtis millegipärast, et 95 kütus oleks biolisandivaba. 98 on igalpool E0 ehk biokütusevaba, aga nüüd on bioetanoolist loobutud ka 95 juures," ütleb Eesti õliühingu tegevjuht Mart Raamat. "Eesti on täiesti erandlik. Ülejäänud Euroopas omab 98 protsenti kütusest seda biolisandit ehk lisandit on kütusesse segatud, ja mujal tarbijatel selliseid hirme või muresid ei ole kui Eestis."

Ja hirmud tarbijatel tõepoolest on.

Škodaga sõitev Tõnu ütleb, et tangib bensiin 95 ja valib selle järgi, kust odavamalt saab.

"Olerex või Alexela, nendest kahest võtan. Viimane kord võtsin Olerexist," ütleb Tõnu, lisades, et ka biokomponent on tema jaoks argument, mille alusel valida. Tema biokomponendiga kütust ei taha.

Ka maasturiga sõitev Vahur, kes tangib bensiini 98 on sama meelt.

"Ei tahaks seda mootorisse," ütleb ta biolisandi vältimise põhjuseks.

Alexela oli esimene, kes alates biolisandi nõude kehtestamisest loobus selle lisamisest bensiinile. Eesti seadus seda võimaldab.

"Alexela otsustas minna seda teed, et meie panustame biometaanile ehk gaasilisele kütusele ja sealtkaudu täidame oma kohustuse," ütleb Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna. "Endiselt ma olen veendunud, et biokütused tulevad turule ja sellest me ei pääse."

Ent viise, kuidas biolisandi nõudest mööda saada, on teisigi.

"Seadus võimaldab nii biometaani statistikaga kui elektristatistikaga täita oma eesmärke. Tegelikult on võimalik tulevikus kaubelda ka füüsiliste biokütuse kvootidega," ütleb Mart Raamat õliühingust.

Olerex aga müüs aasta esimeses pooles aasta kvoodi täis ning nüüd saab omale lubada biolisandivaba bensiini müüki. Circle K loobus bensiinile 95 biolisandi lisamisest kevadel, sest tunnistas, et tarbija ei tahtnud seda vastu võtta. Nüüd kuulutavad nende reklaamid valjult biolisandivaba kütuse müüki.

Nõnda on Neste veel viimane, kes aktiivsete kampaaniate toel biolisandiga bensiin 95 veel müüb.

"Põhjuseks vast on see, et müüme siin ainult oma emaettevõtte poolt toodetud kütust, s.h siis ka bensiini 95. Ja kuna Neste toodetud bensiini müüakse ka Skandinaavias, ka meil Lätis-Leedus ja paljudes teistes riikides, siis minu teada üheski muus Euroopa Liidu riigis ei ole müügil etanoolivaba bensiini 95. Ja sellest ka põhjus, et Neste Eesti jaoks seda tootma ei hakkagi," selgitab Neste hulgimüügijuht Urmas Kuuse, kes nimetab biolisandi ümber toimuvat kunstliku biopaanika õhutamiseks.

Ta möönab, et Neste on selle tulemusel pisut oma turuosa kaotanud, ent klientuur on ka bensiin 95 pealt bensiin 98 peale ümber kolinud.

"Bensiin 98 osakaal peaks olema 36 protsendi ringis. Enne seda, kui meil tõsteti biokohustust, oli selle osakaal alla kümne protsendi, nüüd on osakaal suurenenud. Sama asi toimus ka nt Soomes, aga Lätis-Leedus ei ole sellist muutust tekkinud," ütleb Kuuse.

Kas ja kuivõrd aga turuosad biolisandi nõude ja selle erineva rakenduse tulemusel ümber on jaotunud, ei oska öelda ei õliühing ega ka turuosalised ise.

"Sellist ülevaadet meil turust ei ole, et kes kui palju täpselt müüb. Aga kindlasti me näeme, et tarbijat see teema kõnetab," ütleb Mart Raamat.

"Ma ei oska küll öelda, et väga suuri turumuutusi oleks seetõttu toimunud," lisab Tarmo Kärsna Alexelast.

Ei Olerex ega Circle K näinud võimalust biolisandist loobumist ERR-ile kommenteerida.