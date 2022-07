Lätis muutus biokomponendi lisamine kütusele vabatahtlikuks

Sellega loodab valitsus langetada bensiini ja diislikütuse hinda.

Läti tanklates võib praegu näha üsna erinevat pilti – osad firmad on hinda langetanud, osad mitte.

Kütusevaru võib olla erinev ja seetõttu ei näe ka muutusi päevapealt, selgitati "Aktuaalsele kaamerale" Läti kütusemüüjate assotsiatsioonist.

Lätis Tukumsis viibinud ERR-i korrespondent Ragnar Kond rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et valitsuse eesmärk on olnud erinevaid võimalusi kaaludes see, et kütuste hind tanklates langeks keskmiselt umbes kümme senti.

Reede hommikul ei olnud tanklates hinnaerinevusi võrreldes eelmise päevaga veel näha.

"Päeva peale hakkas hind siin-seal pisut langema. Näiteks praegu on Tukumsis hind võrreldes eilsega kukkunud umbes viis senti. Nii et minna veel justkui on," rääkis Kond.

Lisaks biokomponendi vabatahtlikuks muutmisele kaalus Läti valitsus käibemaksu ja aktsiisi langetamist.

Lähipäevadel peaks hind ühtlustuma ja siis on ka näha, kui palju valitsuse meetmest kasu on.