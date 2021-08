Riigikogu valis Alar Karise Eesti järgmiseks presidendiks

Valituks tunnistamiseks oli presidendikandidaadil vaja riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälteenamust ehk vähemalt 68 riigikogu liikme toetust.

Hääletussedeleid jagati välja 80, hääletusest võttis osa 80 saadikut.

Märgistamata hääletussedeleid oli kaheksa, kehtetuid sedeleid ei olnud.

19 EKRE saadikut hääletussedeleid välja ei võtnud, samuti ei osalenud hääletusel haiglaravil viibivad Siim Kallas (Reformierakond) ja Helir-Valdor Seeder (Isamaa).

Ametisse astub Alar Karis ametivande andmisega riigikogus 11. oktoobril.

Alar Karis valiti Eesti uueks presidendiks Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Alar Karis tänas nii neid, kes tema poolt hääletasid kui ka neid, kes seda ei teinud.

"Presidendina olen heaks partneriks riigikogus nii kõikidele fraktsioonidele kui ka poliitilistele jõududele," sõnas Karis.

Enne häälte lugemist esitas riigikogu EKRE saadik Kalle Grünthal protesti, sest tema hinnangul ei olnud tagatud riigikogu liikme Marika Tuus-Laulu hääletamise salastatus. Valimiskomisjon arutas protesti ligi kolmveerand tundi ja jättis selle rahuldamata.

Valimiskomisjoni esimees, Tallinna ringkonnakohtu kohtunik Oliver Kask ütles, et Tuus oli riigikogu hoovialal autos hääletades seljaga valimiskomisjoni esindaja poole, mistõttu ei olnud võimalik näha tema hääletamist.

Esimeses hääletusvoorus esmaspäeval Karis vajalikku toetust ei saanud - siis hääletas tema poolt 63 saadikut.

63-aastane Alar Karis on hariduselt molekulaargeneetik ja arengubioloog. Ta on töötanud varem Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli rektorina ning riigikontrolörina. Alates aprillist 2018 on ta Eesti Rahva Muuseumi direktor.