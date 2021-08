Ilves: Karis esindab Eestit maailmas väärikal moel

Eesti president aastatel 2006-2016 Toomas Hendrik Ilves ütles, et riigikogu valis Eestile hea presidendi ning ta usub, et Karis kaitseb presidendina Eesti põhiseadust ja demokraatlikke väärtusi ning esindab riiki väärikalt.

Ilves kirjutas sotsiaalmeedias, et tema hinnangul on Alar Karis meeldiv ja tark inimene ning on valmis talle toeks olema, kui Karis peaks uues ametis nõu vajama.

Ilves sõnas, et riigikogu valis Eestile hea presidendi.

"Ma ei kahtle, et Alar Karis on presidendina inimene, kes kaitseb Eestis meie põhiseadust ja demokraatlikke väärtusi ning esindab Eestit väärikal moel maailmas," lisas ta.