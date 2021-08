Karise endiste ja praeguste kolleegide hinnangul sobib ta presidendiks

Kuigi ERM oli teisipäeval külastajatele suletud, kogunesid muuseumi töötajad ühiselt majja valimisi jälgima. Pärast pikka ja ärevat ootamist sai lõpuks rõõmustada.

ERM-i finantsjuht Rein Kinkar ütles ERR-ile, et kõik kolleegid olid kindlad, et Karis väärib presidendiametit.

"Ta saab hakkama ja Eesti riik saab hoitud. Me soovime, et ta jääks iseendaks, et tal oleks riigimehelikku tarkust ja sooviks, et ta ei unustaks ka teed ERM-i," lisas ta.

ERM-i metoodik Virve Tuubel sõnas, et teda valitsevad kahetised emotsioonid.

"Mõnes mõttes on kahju, et läheb ära. Teistpidi jälle väga hea meel, et läheb edasi oma asjadega," selgitas ta.

Mõnikümmend minutit pärast tulemusi sai abikaasalt kõne ka Sirje Karis. "Ma ütlesin talle, et tule juba koju. Ta lubas tulla, aga homme õhtul. Siis saame juba edasi rääkida ja mõelda, mis edasi saab. Eks ikka on niisugune /---/ ei ole väga tugev tunne ausalt öeldes. Aga inimene harjub kõigega," sõnas Sirje Karis.

Milline roll saab olema Sirje Karisel presidendi abikaasana, ta veel öelda ei osanud.

"Eks mulle siis öeldakse ja eks ma õpin. Aga ma tegelikult tahaks väga oma tööd teha. Eks see selgub. /---/ Kodu ju jääb ikka alles, kui vaja on ma lähen sinna, kui vaja seisan tema kõrval, aga kodu on ikka kodu," ütles ta.

Alar Karisega koos veterinaarmeditsiini õppinud Mait Klaassen, kes on EMÜ rektor, ütles, et tulevasel presidendil on teadlasena loomuses põhjalikkus. Kuigi enamik Karise kolleege toovad välja tema tasakaalukust, on Klaasseni sõnul Karis ka uuenduste läbiviija.

"Kui ta oli Maaülikooli rektor, siis ta viis läbi siin suured reformid. Tartu Ülikoolis olid täpselt samuti reformid. Nii et need uuendusmeelsuse elemendid on tema iseloomus juba algselt sees. /---/ Ta kindlasti suudab olla ka rahvamees, olles olnud kunagi muusik. Muusikud ei saa mitte olla rahvamehed," sõnas rektor.

Geenitehnoloogi ja teadlase ametiajal Karisega koos töötanud Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul tulevase presidendi üks tugevaimaid külgi oskus säilitada ratsionaalsus ja rahulikkus ka ärevates hetkedes.

"Selle juures on tal üks suurepärane omadus, et suudab säilitada hea natuke omapärase huumoriga lähenemise asjadele. See annab samamoodi kindluse, et erinevate vaadete kokkusidumiseks on selline hea distantsilt vaade," lisas Asser.