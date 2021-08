Karis: olen president, kes püüab kõikide poliitiliste jõududega suhelda

"Ma olen president, eks püüab kõikide poliitiliste jõududega suhelda ja leida viis, et Eesti edasi areneks," lausus Karis ajakirjanike küsimustele vastates.

Karise sõnul on Eesti olukorras kus on vaja tegeleda nii sise- kui ka välispoliitikaga.

Karis märkis, et peab tähtsaks, et Eesti rahvas võiks olla haritud ja tark rahvas.

Vana kogukonnaga plaanib Karis suhelda suhelda tulevikus ka vene keeles. "Ma luban, et saabub hetk, kus ma suhtlen vene kogukonnaga vene keeles," ütles ta.

Vastates küsimusele, millised on tema hinnangul rahva ootused temale, vastas ta, et need on et Eesti riik areneks hästi ja siin oleks turvaline elada.

Karise sõnul võtab ta eeskuju kõigist varasematest presidentidest. "Kõikidelt on midagi kaasa anda ja eks ma lisan sinna ka omaltpoolt midagi," lausus Karis.

Oma meeskonna kokku panemise kohta ütles Karis, et hakkab sellega tegelema kiiremas korras. Ta ütles, et võtab tööle ka õigusnõuniku, kes praegusel presidendil Kersti Kaljulaidil puudub.

Küsimusele, et kui EKRE võidaks valimised, siis kas Karis teeks ka EKRE-le ettepaneku valitsuse moodustamiseks, vastas ta, et EKRE areneb ja seoses sellega tuleb rääkida ka valitsuse moodustamisest.

Karis pidas oluliseks ka presidendi valimise korra muutmisega edasi minemist. "Ma arvan, et selle protsessiga tuleks edasi minna, mitte oodata jälle viis aastat," sõnas Karis.

Tema poolt antud 72 riigikogu liikme häält nimetas Karis täiesti korralikuks tulemuseks.

Enne pressikonverentsi ETV-le antud intervjuus ütles peaminister Kaja Kallas, et opositsioon ja koalitsioon leidsid ühisosa ja vajalik toetus riigikogus, nii nagu põhiseaduses on ette nähtud. Kallas soovis Karisele õnne presidendiametis.

Kallasega koos intervjuu andnud Ratas soovis ametisse astuvale presidendile Alar Karisele õnne ja tänas Kersti Kaljulaidi tehtud töö eest.