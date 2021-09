Valga haigla koroonakoldes on haigestunud nii patsiendid kui ka töötajad

Valga haigla juhatuse liikme Apo Oja sõnul on 28-kohalisest siseosakonnast eraldatud üks korrus 18 voodikohaga. Lisaks viiele nakatunule on 10 patsienti karantiinis ja ootavad reedeni testitulemusi.

"[Kolde] alguse tuvastamine on väga raske. Paljudel juhtudel me ei oska tuvastada, kus täpselt see esimene puude oli. Meil endal töötajatest on haiged kuus, nende puhul suutsime neljal aru saada, et puude oli perekonnas või sõpruskonnas. Kahel puhul jäi samuti lõplik otsus segaseks, kus esimene kontakt oli," ütles Oja ERR-ile.

"Patsientide puhul on samuti meil kahtlus, et abiarst, kes haigestus, tema võis olla esimene kontakt, aga me ei saa tegelikult kindlad olla, patsient võis tulla nakatunult ka väljast sisse," rääkis Oja.

Abiarst, kes võis olla esimene nakatunu, on Oja sõnul vaktsineeritud. Kõigist haigla töötajatest on vaktsineeritud üle 86 protsendi. Nakatunud patsientidest vajavad kaks lisahapnikku, teiste kolme sümptomid on kergemad.

"Ravitakse muid haigusi, millega nad haiglasse on sattunud, kindlasti edasi. Mis on siis murekohaks on see, et nad kõik on eakad inimesed ja vaid üks neist on vaktsineeritud," ütles Oja.

Nakkuse võis haiglasse tuua ka patsient Helme pansionaadist, kus viirus praegu levib. Pansionaadi juhataja Peeter Arro kolde ulatust ei kommenteerinud, kuid kinnitas, et nakatunud on eraldatud.

Ka teises Lõuna-Eesti hooldekodus Hellenurmel on haiguskolle. Lõuna-Eesti hooldekeskuse juhatuse liige Ülo Tulik ütles, et see, kust Hellenurme kolle alguse sai ei ole teada.

"78 haigusjuhtu on, nendest 14 töötajatel ja ülejäänud klientidel. Suuresti tunnused puuduvad ja raskelt haigeid ei ole. Enamus on vaktsineeritud, töötajatest kui ma ei eksi, siis ainult üks ei olnud ja klientidest kuus ei olnud vaktsiini saanud," rääkis Tulik.