Taksojuhist ema lapsed saavad kooli ametiautoga

Paljud lapsed on harjunud pärast kooli veetma tunde oma vanemate töökohas. On aga selliseid ameteid, mille puhul laste ja lemmikloomade kaasavedamine ei tule kõne allagi või ei saa seda teha iga päev. Taksojuht Helena Koitlal on oma tööandjaga eriline kokkulepe.