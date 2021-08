Norra turule sisenenud Bolt sattus sealse taksoäri turbulentsidesse

Nimelt tabas Norrat uute taksolitsentside tulv, kui valitsuse taksoreform novembris jõustus. Ainuüksi Oslos tõi seadusemuudatus kaasa uute taksofirmade asutamise laine ja litsentside hulga 51-protsendise kasvu.

Nii tsentristide kui ka Töölispartei parlamendisaadikud ütlesid E24-le, et sooviksid reformile vähikäiku. Keskpartei juht Trygve Slagsvold Vedum avaldas ühtlasi veendumust, et valitsus koos juba aasta aega võimult eemal olnud parempoolse Progressiparteiga rikkus ära tuhandete Norra taksojuhtide argielu.

"Tegelikult ei olnud varem kõik parem. Enne reformi oli tegu läbinisti mäda äriga," ütles E24-le Roger Dørum Pettersen, kes ise 25 aastat Oslos taksot sõitis ja juhib nüüdseks Økotaxi AS-i – firmat, mis mõned aastad tagasi odavlahendusega turule üritas tulla ja pärast negatiivsete vastuste laviini Oslo kommuuni kohtusse kaebas.

Pettersen selgitas, et litsentsita juhid pidid varem takso sõitmiseks mõnelt taksofirmalt sõiduõiguse ostma, makstes aastaid ettevõttele vaheltkasu, enne kui nad lõpuks isikliku litsentsi said. Tihti kestis selline saaga kümme-viisteist aastat.

Pettersen tunnistab samas, et turul on parasjagu küll turbulents, ent see pole sada aastat vana monopoli ärakaotamise korral üllatav. Tulemuste nägemiseks tuleb oodata, kuni torm vaibub.

Sama rahul pole olukorraga aga 69-aastane Eshetu Belete, kes on Norras taksoroolis istunud 35 aastat.

"See on täielik katastroof. Hundid on lammaste hulka lastud," ütles E24-le Belete, kelle meelest jagatakse uue seaduse alusel liiga heldekäeliselt litsentse.

Belete hinnangul ei tule uued juhid klienditeenindusega toime, nende norra keel on kehv ja nad ei pea ka linnatundmise eksamit tegema. Liiatigi eiravad uued taksojuhid kirjutamata reegleid, rikkudes taksopeatuste järjekorrakultuuri, varastades profijuhtidelt kliente.

"Tavaliselt teenisime 90 000 Norra krooni (8600 eurot – BNS) kuus, aga nüüd on seda 20–30 000 krooni (1900–2900 eurot) kuus. Selle summaga on keeruline ära elada," kurtis Belete.

Norra taksoühingu juhi Øystein Trevlandi sõnul on uute firmadega võimalik konkureerida küll, kuid ainult võrdsete tingimuste korral.

"Litsentside lisandumine viib iseenesest mõistetavalt sotsiaalse dumpinguni. Paljudel pole põhitööna võimalik enam taksot sõita," märkis Trevland.