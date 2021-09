Biden võis teada palju varem, et Afganistani armee variseb kokku

23. juulil toimus Bideni ja Ghani telefonivestlus. Bideni ja Ghani vestlus kestis umbes 14 minutit.

Kahe presidendi kõne protokoll näitab, et Biden võis teada, et Taliban võib Afganistani kiiresti vallutada.

"Ma ei pea teile ütlema, et maailmas on ettekujutus, et Talibani-vastane võitlus ei lähe hästi. Ja hoolimata sellest, kas see on tõsi või mitte, me peame looma teistsuguse pildi," ütles Biden.

Telefonikõnes lubas Biden ka Ghani valitsust aidata.

"Me jätkame diplomaatilist, poliitilist võitlust, et teie valitsus mitte ainult ei jääks püsima, vaid et see edasi areneks," lubas Biden Ghanile. Samuti lubas Biden Ghanile USA õhujõudude toetust.

Psaki vältis kolmapäeval ajakirjanike küsimusi kõne kohta. "Ma ei kavatse arutada eraviisilisi diplomaatilisi vestlusi ega lekkinud telefonikõnesid," ütles Psaki.

Psaki väitis, et Bideni administratsiooni jaoks oli Talibani nii kiire võit ootamatu.

"President Biden ütles Afganistani juhtidele korduvalt, et nad näitaksid üles tahet, et nad on valmis võitlust jätkama," ütles Psaki.

Psaki lisas siiski, et Afganistani juhtkond varises kokku varem, kui Ghani riigist põgenes.

Mitmed vabariiklastest poliitikud on lekkinud telefonikõne sisu pärast vihased. Nõutakse Bideni tagasiastumist.

"Bideni valede tulemusel kaotasid 13 vaprat ameeriklast elu. Biden peab tagasi astuma," teatas Texase osariigi vabariiklasest kongressisaadik Ronny Jackson.

"Veel rohkem tõendeid, et Biden on reaalsest maailmast täielikult irdunud," ütles Georgia osariigi vabariiklasest kongressisaadik Jody Hice.

Psaki nimetas Bideni kõnet eraviisiliseks. Siiski nõudis Psaki veel 2019. aastal, et Donald Trumpi ja Vladimir Zelenski eraviisiline telefonivestlus tuleb teha avalikuks, teatas New York Post.