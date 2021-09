Jaapani peaminister Suga ei taotle parteijuhiks tagasivalimist

Jaapani peaminister Yoshihide Suga ütles reedel, et ei kandideeri sel kuul toimuvatel sisevalimistel uuesti parteijuhi kohale, lõpetades nii oma aasta kestnud ametiaja, edastas avalik ringhääling NHK.

Suga teatas loobumisest Liberaalse Demokraatliku Partei (LDP) juhtkonna erakorralisel koosolekul, kinnitas võimupartei pesekretär Toshihiro Nikai ajakirjanikele.

Nikai sõnul teatas peaminister, et tahab keskenduda koroonaviiruse vastastele sammudele ega osale partei juhtkonna valimistel.

"Ausalt öeldes olen ma üllatunud. See on tõesti kahetsusväärne. Ta andis endast parima, kuid pärast hoolikat kaalumist tegi sellise otsuse," lisas peasekretär.

Ootamatu otsus tuli ajal, mil Suga populaarsus on langenud kõige madalamale tasemele ning valitsuse tegevusega koroona haldamisel ei olda rahul.

Siiski oli tegemist otsusega, mida ei osatud ette näha, sest Suga polnud andnud ühtegi vihjet, et ta võiks aastase võimuloleku järel loobuda ning mitte minna parteijuhina üldvalimistele.

72-aastase Suga pikk poliitiline karjäär tipnes möödunud aastal peaministriks valimisega pärast seda, kui endine peaminister Shinzo Abe astus terviseprobleemide tõttu tagasi.

Eeldati, et Suga kandideerib 29. septembril uuesti LDP esimeheks ja spekulatsioonide aineks oli küsimus, kui kiirelt pärast seda kuulutab ta välja uued üldvalimised. Samuti arvati, et LDP jääb võimule, kaotades Suga vähese populaarsuse tõttu küll mõnevõrra kohti.

Kyodo uudisteagentuuri küsitluse järgi langes Suga valitsuse toetus eelmisel kuul 31,8 protsendiga seni kõige madalamale tasemele.

Suga valitsus on hädas olnud pandeemiaga ja ka praegu kehtivad riigis enamasti viirusepiirangud. Mõnes piirkonnas on need jõus olnud pea kogu aasta vältel.

Vaktsineerimine on riigis viimasel ajal küll kiiremini edenenud ning ligi 43 protsenti elanikkonnast on immuniseeritud, kuid hoogsalt leviva viiruse deltatüve pole see peatanud.