Vaktsineerimise töörühm: massvaktsineerimine ei saa jääda igavesti kestma

Ühiskonna mastaapsem vaktsineerimine jätkub seni, kuni on inimesi, kes seda vajavad, aga pikemas perspektiivis liigub vaktsineerimine erinevatest vaktsineerimiskeskustest tervishoiusüsteemi tagasi, ütles sotsiaalministeeriumi COVID-19 vaktsineerimise töörühma kommunikatsiooninõunik Gea Otsa.

"Laiem võrgustik jääb seni, kuni on inimesi, kes vaktsiini vajavad. Eesmärk on jätkuvalt pakkuda vaktsineerimise võimalust mugavalt, kiirelt ja lähedal. Pikemas perspektiivis liigub vaktsineerimine sujuvalt tervishoiusüsteemi tagasi – suvine kampaania vormis massvaktsineerimine ei saagi jääda igavesti kestma," ütles Otsa.

Otsa rääkis, et Kaja keskuse vaktsineerimiskeskus Tallinnas tegutseb praeguse seisuga 26. septembrini.

Seni A. Le Coq spordihoones sisse seatud vaktsineerimiskeskus jätkab tegevust Tartu Ülikooli Kliinikumi peamajas aadressil L. Puusepa 8.

"Vajadusel avatakse uusi keskusi, töörühm jälgib siin pidevalt olukorda ning teeb vajadusel paindlikult otsuseid," sõnas Otsa.

Otsa rõhutas, et kindlasti jätkavad haiglate juures tegutsevad vaktsineerimiskabinetid, mis on igas maakonnahaiglas olemas ja kuhu saab minna eelregistreerimiseta. Samuti jätkab Otsa sõnul juba toimiv vaktsineerimine apteekide pindadel, mis ka laieneb. Samuti eratervishoiuasutustes ning kiirkliinikutes ning perearstide juures.

"Mobiilsete vaktsineerimisüksuste töö ja nt kaubanduskeskustes ja kultuurimajades vaktsineerimine jätkub kindlasti veel mõnda aega – ehk kuni need ennast õigustavad ja inimesi, kes seal vaktsiini saada soovivad, on," märkis Otsa.

"Samuti jätkub, kuni nõudlust on, vaktsineerimine töökohtades – saadame vaktsineerijad kohale, kui on vähemalt viis kaitsesüsti soovivat inimest – info tööandjatele on läbi ettevõtlus- ja erialaorganisatsioonide läinud," ütles Otsa veel.