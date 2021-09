Merekonteinerite kõrge hind mõjutab ka Eestit

Pandeemia tõttu ettearvamatult kõikuv nõudlus ja viiruse leviku tõttu suletud Hiina sadamad on tõstnud merekonteinerite hinna mitmekordseks, mille tõttu on ka Eestis tarnekindlus kannatanud.

Logistika kontserni CF&S tegevjuht Tiit Arus ütleb, et juba aasta aega on Hiinas konteinerteenuse hind kuuekordne.

"Tänase puudujäägi põhjus on nõudluse kasv ja tootmise kasv. Teistpidi ka COVID. COVID on näiteks viimase paari nädala jooksul kaks suurt sadamat sisuliselt kinni pannud Hiinas."

Eesti suurima konteinerterminali opereerija, Saksa kontserni HHLA Eesti jao kommertsjuht Andres Uusoja ütleb, et Eestis on juuli keskpaigast eksport kukkunud, kuid üldjoontes on mõju meile tagasihoidlik.

"Suuremas maailmapildis näeme seda, et paljud ettevõtted toovad Hiinast tootmise ära Euroopa soodsamatesse maadesse: Bulgaariasse, Sloveeniasse, Slovakkiasse. Üldjoontes on maailmas kõik asjad praegu sassis. Eestiga seoses on need tarneahelad suhteliselt paigas. Suuri muudatusi me hetkel pole veel näinud. Maailmas üldisemalt on praegu hullumaja, konteinerite puudus, väga suur hinnatõus, sadamad on umbes, ookeanilaevade graafikud on sassis."

Aknatootja Viking Window ekspordib oma toodangud näiteks Ameerika Ühendriikidesse, Kanadasse ja Jaapanisse. Müügidirektor Tanel Kookmaa ütleb, et kuna transpordi hinna tasub klient, ei ole kõrge hind neid palju mõjutanud.

"Praegu on olukord maailmas selline, et kliendid on õnnelikud, kui nad aknad saavad. Kuna maailmas on defitsiit, siis makstakse ka hinnavahe kinni," ütles Kookmaa.

Küll tuleb ka Eestis konteinerit otsida kauem. Kookmaa pakub, et kui neil on vedanud, siis mõnel teisel Eesti ettevõtjatel võib seetõttu mõni tehing olla katki jäänud. Ka on mureks tooraine tarnekindlus.

"Meil materjalide poole pealt konteineritega asju ei tule. Suurem osa materjali tuleb Baltikumist, Skandinaaviast ja Saksamaalt. Isegi nendest maadest tarnides tuleb mõelda ja tegutseda hoopis teistmoodi. Tuleb küsida, hoida kätt pulsil, olla müügimees oma materjalide sisseostule. Mõnes mõttes meenutab natuke vene aega. Defitsiidi olukord," sõnas Kookmaa.