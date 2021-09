Euroopa majanduse taastumist häirivad globaalsed tarneprobleemid

Tarbijate nõudlus kasvab, kuid tootjaid räsib tooraine puudus. Augustis tõusis inflatsioon Euroopas viimase kümnendi kõrgeimale tasemele, teatas Financial Times.

Tarnehäired mõjutavad rängalt näiteks mööblistööstust. Kannatavad isegi sellised suurfirmad nagu Ikea. Rootsi suurfirma teatas, et ei suuda ennustada, millal tavapärased tarned jätkuvad.

"Me ei ole naiivsed, et arvata, et probleemid saavad läbi lähinädalatel või isegi lähikuudel," ütles Ikea ülemaailmse varustuse juht Henrik Elm.

Euroopa Komisjoni uuringust selgub, et kolmandik Euroopa Liidu mööblitootjatest on hädas tooraine hankimisega. Tarnehäireid tekitavad kõige rohkem suured transpordikulud, halb ilm ja Aasia suurte sadamate sulgemised.

"Tooraine transport on õudusunenägu. Aasiast pärit väikese komponendi kohalejõudmine võib võtta aega kuni kolm kuud," ütles Prantsusmaa mööblifirma Temahome juht Philippe Moreau.

"Transpordi aeg USA-sse on samuti kahekordistunud. Puudu on konteineritest," lisas Moreau.

"Laevaliikluse transpordikulu on märkimisväärselt kasvanud. Võrreldes eelmise aasta augustiga, on transport Hiina ja Euroopa vahel nüüd seitse korda kallim," teatas andmefirma Freightos.

Ikea kasutab üha rohkem raudteetransporti. "Kasutame raudteetransporti Hiinast Euroopasse. Vabastame nii konteinerid, mida saame kasutada USA-sse saatmiseks," teatas ettevõte.

Transporti häirib ka kehv ilm. USA lõunaosariikides häiris saematerjali transporti eelmisel nädalal orkaan Ida.

Tarnehäired segavad ka Saksamaa autotööstust. Tootmine on koroonaviiruse epideemia eelse perioodiga võrreldes 30 protsenti madalam.

Koroonaviiruse delta variandi tõttu on mitmed Aasia pooljuhtide tehased suletud. Pooljuhtide puudus räsib tervet autotööstuse sektorit.

Saksamaa autofirma Volkswagen leiab, et kiibipuudus kestab vähemalt aasta lõpuni.

Kindlustusfirma Euler Hermes analüütik Ana Boata siiski leiab, et tarneahelate normaliseerumine toimub alles 2023. aastal. "See on tingitud kümnendi pikkusest vähesest investeeringust meretransporti," ütles Boata.