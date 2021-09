Sel nädalal Jansseni vaktsiini ei tule

Kuigi esmalt teatas sotsiaalministeerium, et Jansseni vaktsiini sel nädalal taas ei tule, tekkis reede jooksul korraks lootus, et 13 000 doosi siiski on tulemas.

Nüüdseks on selgunud, et sel nädalal vaktsiini ikkagi ei saabu.

Eesti otsib paralleelselt võimalusi teistelt Euroopa Liidu riikidelt Jansseni vaktsiini n-ö laenuks saada. ERR-ile teadaolevalt on plaan seda mh Soomelt osta.

"Praegu ei ole ka midagi välja öelda seoses teistest riikidest laenamisega. Töötame sellega," tõdes sotsiaalministeeriumi COVID-19 töörühma kommunikatsioonijuht Gea Otsa.