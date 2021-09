Eesti saab järgmisel nädalal Hispaanialt 10 000 doosi Jansseni vaktsiini

"Oleme pidanud Hispaaniaga läbirääkimisi Jansseni vaktsiinide laenamiseks ning järgmise nädala algul peakski Eestisse jõudma 10 000 doosi," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik kolmapäeval terviseameti pressikonverentsil.

Kiik rääkis, et paljud inimesed eelistavad Eestis just ühedoosilist Jansseni vaktsiini, mida on aga siia laekunud äärmiselt vähe ning kõik on viimase piisani ära kasutatud.

"Saime ka eile õhtul 2400 doosi, aga sellest ilmselgelt ei piisa [nõudluse rahuldamiseks]," ütles Kiik

Kiige sõnul on Eesti Euroopa Liidu ühishanke raames tellinud 300 000 doosi Jansseni vaktsiini, kuid on neist kätte saanud ainult 48 400.

Hispaanialt laenuks saadud vaktsiinid tasa-arveldab Eesti hiljem laekuvate vaktsiinide arvelt.

COVID-19 haigust põhjustab SARS-CoV-2 viirus. Jansseni vaktsiin sisaldab teist viirust (adenoviiruse perekonnast), mida on muudetud nii, et see pole võimeline paljunema, kuid selles on SARS-CoV-2 valgu tegemiseks vajalik geen.

Jansseni vaktsiin ei sisalda viirust ennast ja ei ole võimeline COVID-19 haigust tekitama.

Pärast vaktsineerimist tuleb ettevaatusabinõuna jälgida oma tervist 3 nädala jooksul tromboosi ja verejooksu sümptomite suhtes, maksimaalne kaitse saavutatakse 14 päeva pärast vaktsineerimist.

Jansseni vaktsiini on soovitatav kasutada eakamate liikumisraskustega inimeste vaktsineerimiseks kodutingimustes, haiglas olevate riskirühmade vaktsineerimiseks või teistes olukordades, kus 1-doosiline vaktsiin on mõistlikum, seisab veebilehel vaktsineeri.ee.