Enamik sel nädalal saabunud Jansseni vaktsiinist on lähipäeviks broneeritud

Sel nädalal jõudsid pärast pooleteisekuu pikkust pausi taas Eestisse Jansseni vaktsiinidoosid. Kuna Janssen on ainus ühedoosiline vaktsiin, on nõudlus suur ning enamik saabunud 4200 doosist juba lähipäevadeks ära broneeritud. Suurem kogus Jansseni vaktsiine jagatakse Eestis laiali uuel nädalal.

Viimati jõudsid Jansseni vaktsiinitarned Eestisse juuli lõpus. Esimesed kauaoodatud doosid said soovijad reedel Tartu ülikooli kliinikumis kätte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ootasin seda just, sest sellega saab kõige kiiremini selle passi kätte. Saab käia igal pool trennis ja väljas. Trenn oli põhiline ikkagi," ütles Otto Bruno.

Neljapäeval Tartusse jõudnud 250 Jansseni vaktsiinist oli reede hommikul ligi 200 broneeritud.

"Eile me saime vaktsiini ja õhtuks nägime, et enamik aegasid olid juba broneeritud. Täna lõunaks /.../ äkki oli kolm vaba aega. Oleme ka avaldanud soovi haigekassale, et saaksime Jansseni doose juurde. Huvi on ja võin öelda küll, et telefon on punane," rääkis Tartu vaktsineerimise koordinaator Tiina Teder.

Kuna huvi on suur, pidas Eesti mitme riigiga läbirääkimisi Jansseni vaktsiinidooside laenamiseks. Tuleval esmaspäeval jõuabki siia Hispaaniast 10 000 vaktsiinidoosi. Teisipäeval saabub lisaks 4800 doosi tarnijalt.

"Järgmisel nädalal saame Jansseniga vaktsineerimistega jätkata ja on ligi 15 000 Jansseni doosi pakkuda huvilistele. Tegelikult sellest järgmise nädala kogusest üle 8000 on juba ka tellimustega kaetud, oleme valmis transportima alates kolmapäevast kõikidesse maakondadesse," rääkis haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Uuel nädalal süstitakse laenatud doose, kuna tarneprobleemide tõttu on Janssen saatnud Eestisse lepinguga tellitud 300 000 vaktsiinist seni pelgalt 46 000. Nüüd hakkab firma tarneraskustest üle saama ja vaktsiini korrapärasemalt jagama.

"Uued lepingukohased tarned on meile täna vaktsiinitootja lubanud alates oktoobrist, oktoobri esimesest nädalast. Hetkel lubatakse, et oktoobris iga nädal tuleb umbes 20 000 doosi. Loodame, et need kokkulepped peavad ja neid tarneid ei vähendata," ütles Parv.