Laekunud pensioniraha pani inimesi laene tagasi maksma ja uusi taotlema

Eraisikute väikelaenude tagastamine kasvas märkimisväärselt eelmise nädala neljapäeval ja reedel, ütles ERR-ile Swedbanki erakliendi väikefinantseerimise valdkonnajuht Gätlyn Mägi.

Kokku maksid Swedbankile tagasi oma väikelaenu 4300 klienti. Keskmine tagastav väikelaenude summa oli ligikaudu 2800 eurot, ütles Mägi.

LHV-st öeldi, et tarbimislaenude ennetähtaegne tagastamine on olnud alates reedest tavapärasest aktiivsem, kuid tagastatud laenude mahud vastavad seni prognoosidele.

"Prognoosisime, et pensionifondidest tulnud rahade tõttu tagastatakse meile alla viie protsendi portfelli mahust," ütles LHV Finance'i juhataja Mari-Liis Stalde.

Märksa aktiivsem oli Luminori klientide käitumine. "Seoses pensionirahade väljamaksetega on ennetähtaegsete tagasimaksete avalduste arv hüppeliselt kasvanud. Tagasimaksmise avaldusi on meile laekunud kolme päevaga neli korda rohkem kui augusti peale kokku," ütles Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane.

1. septembrist alates on Luminoris väikelaenude keskmine tagastatud summa olnud 2641 eurot ning 98 protsendil juhtudest tagastati kogu väikelaen, ütles Rebane.

SEB pangast öeldi ERR-ile, et avalduste ja kõnede arvu kasv on olnud selline, et kliendid peavad tavapärasest rohkem ootama. "Viimastel päevadel on meieni jõudvate avalduste ja kõnede koormus kasvanud – töötame küll usinalt, kuid palume klientidel varuda kannatust," lausus SEB erasegmendi müügijuht Evelin Koplimäe.

Kõigis neljas pangas saab väikelaenu ennetähtaegselt tagasi maksta tasuta.

Tekkinud raha pani ka juurde laenama

Kontole laekunud pensioniraha ei kasuta inimesed vaid tarbimiskulutusteks ja võlgade tasumiseks. Koplimäe sõnul kasutatakse laekunud summat ka uue kodu ostu omafinantseeringuks.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma märkis, et kodulaenu taotlusi laekus nädala jooksul umbes 860, mis on üsna tavapärane, kuid 60 protsenti nendest laekus reedel ja nädalavahetusel.

"Seega saab täheldada laenuhuvi kasvu inimeste poolt, kellel arvatavasti omafinantseering nüüd kindlalt olemas. Kas neil on juba kinnisvara valitud ja miks mitte ka ostukokkulepped sõlmitud, on veel vara öelda," lausus Pärgma.

Samas maksti kodulaene ka tagasi. "Swedbanki iseteenindust kasutati laenusumma täielikuks tagastamiseks 3. septembril üle 300 korra – 2020 igakuine keskmine 130 lepingut," ütles Pärgma, ja lisas, et keskmine kodulaenu summa, mis täielikult tagastati oli 10 600 eurot.

Väikelaenude turu maht väheneb

Stalde LHV-st märkis, et praegu on keeruline hinnata, kui palju väheneb enneaegsete tagasimaksete tõttu väikelaenude turu maht.

"Võimalik, et tagastatakse kõrgema intressiga laenud ning samaaegselt võetakse parema intressiga laenu, mida on ka juba märgata. Laenude maht kindlasti väheneb, kuid võib eeldada et see jääb pigem lühiajaliseks olukorraks ja loodetavasti annab see tarbijale kasuliku võimaluse oma laenuasjad üle vaadata," lausus Stalde.

Pensionikeskus teatas reedel, et hommiku seisuga oli teisest sambast lahkuda soovijatele tehtud väljamakseid ligikaudu 1,3 miljardit eurot. Väljamaksetelt peeti kinni tulumaks, mis tähendab, et inimeste pangakontodele jõudis kokku umbes miljard eurot.