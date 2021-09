Soome lõpetab piirangud 80-protsendilise vaktsineerituse juures

Senise strateegia kohaselt keskendus Soome viiruseleviku peatamisele, et vältida ülekoormust haiglates. Uue strateegia kohaselt pööratakse rohkem tähelepanu viirusekollete tuvastamisele ja nende piiramisele, vahendas Yle.

Riik plaanib piirangutest loobuda, kui vähemalt 80 protsenti üle 12 aasta vanustest elanikest on kahe doosiga vaktsineeritud. Marini sõnul peaks Soome selleni jõudma oktoobris.

Enne oktoobrit plaanib valitsus siiski hakata järk-järgult piiranguid leevendama. Ühtlasi plaanib riik septembri lõpuks loobuda senisest kaugtöö soovitusest.

Võrreldes senise strateegiaga on uue strateegia peamine erinevus see, et enam ei ole eesmärk viirust lämmatada ehk nakatumiste arv null, vaid eesmärk on ühiskonda lahti hoida ja tavapärast elu jätkata, ütles peaminister Sanna Marin.

Teine tuntav muudatus on see, et pandeemia astmetest loobutakse.

Astmete süsteem oli enam-vähem samasugune kui Eesti valgusfoorisüsteem, kus vastavalt nakatumiste arvule kehtestati teatud piirangud. Soome sotsiaal- ja terviseministeeriumi hinnangul on see süsteem oma aja ära elanud.

Soome rahvastiku- ja sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru sõnul on osaliselt hakatuid piiranguid leevendama juba nüüd. Ta tõi näiteks kahemeetrisest vahemaast loobumise, mis leevendab teatrite ja kontserdikorraldajate olukorda.

Kaugtöö-soovitus kestab Soomes veel vähemalt septembri lõpuni. Kiuru toonitas, et nakkuse sissetoomist välismaalt tuleb endiselt vältida, andes mõista, et reisida ei makskaks.

Uues strateegias on ka niinimetatud pidurdusmehhanism juhuks kui olukord uuesti hulluks läheb või ilmub mingi uus õudne tüvi, rõhutas Kiuru.

Tervishoiupiirkonnad ootasid uuest koroonastrateegiast eelkõige vastust sellele, kui palju tuleb vaktsineerimiskuuri läbinud inimestele koroonateste teha.

Juba seitse piirkonda on ise otsustanud, et kergete haigustunnuste korral enam vaktsineeritud inimestele koroonatesti ei tehta.

Uuest koroonastrateegiast ühtset juhendit ei tulnud.

Uuest strateegiast loodeti ka seda, et nakatumisahelate väljaselgitamisele ja lähikontaktsete karantiinipanemisele seatakse mingid mõistlikud piirid, näiteks pere- ja töökaaslaste ring, aga seda rõhutati strateegiat tutvustades korduvalt, et lähikontaktsete jälgimine on ka uue strateegia alus.

Kiuru sõnul töö jätkub, reegleid täpsustatakse ja Soome terviseamet (THL) annab veel täiendavad juhised.

Marini sõnul on kaalumisel ka maskisoovitusest loobumine.

Nädalavahetusel ütles THL-i tervisejulgeolekujuht Mika Salminen, et Soomes ollakse päris lähedal sellisele vaktsineerituse tasemele, et pandeemia pärast enam eriti muretsema ei pea.

Ajaleht Helsingin Sanomat teatas esmaspäeval, et lõpetab igapäevased uute nakatunute ülevaated ja annab ülevaate edaspidi korra nädalas. Nakkus levib peamiselt vaktsineerimata inimeste seas ja lehe rõhuasetus ongi edaspidi vaktsineerimise edenemine ja see, kuidas enam mitte nii ohtliku viirusega koos elada.