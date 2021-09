Riigikantselei julgeolekujuht tegi kapole Oidsalu kohta avalduse

Konkreetselt puudutab riigikantselei koordinatsioonidirektori kapole saadetud teavitus üht memo, mille Oidsalu asekantslerina riigikantseleile saatis. Sirp pani Oidsalule süüks, et kuigi dokument sisaldas riigisaladust, oli see memos jäänud korrektselt märgistamata, kirjutab Postimees. Oidsalu ise ja tema kolleegid kaitseministeeriumist peavad koordinatsioonidirektori saadetud teavitust aga veidraks, kuna nende hinnangul oli dokumendiga kõik korras.

"Tean, et üheksa tundi pärast seda, kui teatasin riigikantseleile, et lahkun ametist, saatis koordinatsioonidirektor Indrek Sirp mulle teate, et nad on teinud intsidenditeavituse kaitsepolitseiametile ühe dokumendi märgistamise õigsuse osas, et nende hinnangul olen ühes asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud memos kasutanud riigisaladust ilma teabekandjat korrektselt märgistamata," ütles Oidsalu Postimehele.

1. oktoobrini asekantsleri ametis olev Oidsalu suhtub tema kohta esitatud teatisesse kriitiliselt. "Teatis ise oli ebapädev ja lohakalt koostatud, sellest informeerisin ka teatise koostajat. Arvestades, et olen teatises viidatud infot samal moel riigikantseleiga ka varem vahetanud ja see pole küsimusi tekitanud, tekib küsimus selle vaidluse õhkupaiskamise motiividest vahetult pärast minu ametist lahkumise teadeannet," lausus ta Postimehele.

Oidsalu lisas, et kaitseministeerium kui info omanik on kirjalikult kinnitanud, et dokument on märgistatud korrektselt ega sisalda mingit riigisaladust ja selle info autorina arvab nii ka tema.

"Vahel kiputakse automatismist dokumente üle salastama ja teinekord tekitab see ka vaidlusi asutuste vahel, et kas mingi osa dokumendist on riigisaladus või mitte. Ma olen üks kunagistest riigisaladuse seaduse autoritest ja hästi kursis selle valdkonna nüanssidega, olen endas täiesti kindel selles küsimuses ja sama arvab ka mu tööandja. Riigile ega asjaosalistele ei tee selline ametnikevaheline jagelemine mõistagi au," märkis Oidsalu.

Ta ootab asja menetlevatelt asutustelt võimalusel kiiret lahendust. "Aga mul puudub alus kinnitada, mis menetlus ja kelle suhtes on alustatud," ütles Oidsalu.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi hinnangul võinuks Meelis Oidsalu kaitseministeeriumis tööd jätkata, kuna ta on seal kogu aeg oma tööd südamega teinud. "Meelis Oidsalu on ministeeriumis pikalt töötanud ning pika teenistuse jooksul tekib ka eriarvamusi ja arusaamatusi. Ametist lahkumine on täielikult tema otsus, millele erimeelsused võivad hoogu juurde anda," kommenteeris kaitseväe juhataja.

Herem on ka ise pahandust tekitanud dokumenti lugenud ja talle oli see üllatus, et seal võis olla riigisaladus. "Minu jaoks on see üsna tavapärane info, mis on enamasti AK- (ametkondlikuks kasutamiseks - toim) tasemega," ütles Herem.

Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm andis juhtunu kohta napisõnalise kommentaari. "Meelis on alati kohesetundlik ja korrektne töötaja ning tema tööalases käitumises etteheited puuduvad," ütles Salm.

Üks anonüümsust palunud kaitsevaldkonna töötaja nimetas Oidsalu kohta kapole avalduse esitamist kurioosumiks.

"Asjaga kursis olevad ametnikud ütlevad, et kõnealuses dokumendis ei ole mitte midagi sellist, mis kuidagi võiks kahjustada Eesti kaitsevõimet. Julgeolekuvaldkonnas on selle juhtumi mõju loodetavasti minimaalne ning pigem tuleks seda võtta kurioosumina. Asutusesiseseks kasutamiseks ja riigisaladusena märgistatud dokumendis sisalduvad andmed ei lange väidetavalt üks ühele kokku," ütles ta.

Et Oidsalu suhted riigikantseleiga kõige paremad ei ole, tunnistas ta eelmisel nädalal pärast lahkumisavaldust ajakirjandusele antud intervjuudes ka ise. "Riigisekretäriga (Taimar Peterkop - toim) meil puudub ühistel väärtustel baseeruv partnerlus ja minu koha peal sedasi tulemuslikult tööd teha ei saa. Ametkondadevahelist konkurentsi esineb ikka ja ma ei pea tegelikult õigeks, et tippametnikud omavahel meedias tülitsevad, tülid tuleb lahendada tööajal ja omavahel, eriti puudutab see julgeolekuvaldkonda," ütles Oidsalu eelmisel neljapäeval pärast lahkumisavaldust rahvusringhäälingule antud intervjuus.

Kaitsepolitsei alustas riigikantselei koordinatsioonidirektori teavituse alusel menetlust, kuid see ei pruugi tähendada, et Oidsalu asekantsleri ametis tõepoolest seadust rikkus. "Riigikantselei on meid teavitanud asjaoludest, mis vajavad menetluse käigus kontrollimist. Kahtlustust kellelegi esitatud ei ole. Menetlust juhib riigiprokuratuur," ütles kaitsepolitsei pressiesindaja Jürgen Klemm.

Intsidenditeavituse esitanud riigikantselei koordinatsioonidirektor Indrek Sirp ei olnud eile Postimehele kommentaarideks kättesaadav. Riigikantselei kommunikatsiooninõunik Diana Lorents ütles, et riigikantselei ei saa Meelis Oidsalu väiteid kommenteerida.