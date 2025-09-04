Kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur lõpetasid Oidsaluga seotud uurimise

Kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur lõpetasid riigisaladuse käitlemise nõuete võimaliku rikkumise uurimise, mis oli seotud toonase kaitseministeeriumi asekantsleri Meelis Oidsaluga, kuna viited seaduserikkumisele ei leidnud uurimise jooksul kinnitust.

2021. aastal alustas kaitsepolitseiamet riigiprokuratuuri juhtimisel kriminaalmenetluse, et selgitada välja, kas asutuste vahelise e-kirjavahetusega on rikutud riigisaladuse käitlemise nõudeid. Kirjavahetus puudutas riigikantselei ja kaitseministeeriumi korraldatud vabariigi valitsuse tasemel õppusega seotud infot.

Uurimine algatati pärast seda, kui võimaliku rikkumise kohta edastas riigikantselei kaitsepolitseile vastavasisulise teate.



Riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna juhataja Helen Uldrich ütles ERR-ile, et kriminaalmenetluse jooksul ei esitatud ühelegi inimesele kahtlustust, uurimise fookus keskendus küsimusele, kas teavet omanud asutus peab seda riigisaladuseks või mitte.

"Viidatud õppusega seotud informatsioon sisaldas mitme erineva asutuse teavet, seega tuli igal asutusel seda teavet hinnata, ning seda ka ühiselt. Uurimisasutustele edastati infot erinevatel aegadel ning vajalike toimingutega sai edasi liikuda laekunud info järgi," rääkis Uldrich.



"Tänaseks on nii kaitsepolitsei kui ka riigiprokuratuur kogunud piisavalt tõendusmaterjali selleks, et menetlus lõpetada ühelegi menetlusalusele etteheiteid esitamata, st riigisaladuse käitlemise nõuete rikkumist kogutud tõendite pinnalt ei tuvastatud," lausus Uldrich.

Veel selle aasta 12. mail kirjutas julgeolekuekspert ja endine riigiametnik Meelis Oidsalu sotsiaalmeedias 2021. aastal tema vastu algatatud kriminaalmenetlusest. Ta töötas siis asekantslerina kaitseministeeriumis.

"Kuigi riigikantselei esitas 2021. aasta sügisel mu kohta kuriteoteate ja riigiprokuratuur kriminaalasja algatas, pole ma saanud kriminaalasja algatamise kohta riigilt seni ühtegi teatist, samuti pole mind kordagi küsitletud ega muul moel prokuratuuri poolt otseselt informeeritud, et menetlus üldse käivitati. Samuti pole esitatud kahtlustust," kirjutas Oidsalu.

Siis ei soovinud prokuratuur ERR-ile olukorda kommenteerida.

ERR on edastanud palve kommentaariks ka Meelis Oidsalule.