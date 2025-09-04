X!

Kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur lõpetasid Oidsaluga seotud uurimise

Eesti
Meelis Oidsalu
Meelis Oidsalu Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR
Eesti

Kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur lõpetasid riigisaladuse käitlemise nõuete võimaliku rikkumise uurimise, mis oli seotud toonase kaitseministeeriumi asekantsleri Meelis Oidsaluga, kuna viited seaduserikkumisele ei leidnud uurimise jooksul kinnitust.

2021. aastal alustas kaitsepolitseiamet riigiprokuratuuri juhtimisel kriminaalmenetluse, et selgitada välja, kas asutuste vahelise e-kirjavahetusega on rikutud riigisaladuse käitlemise nõudeid. Kirjavahetus puudutas riigikantselei ja kaitseministeeriumi korraldatud vabariigi valitsuse tasemel õppusega seotud infot.

Uurimine algatati pärast seda, kui võimaliku rikkumise kohta edastas riigikantselei kaitsepolitseile vastavasisulise teate.

Riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna juhataja Helen Uldrich ütles ERR-ile, et kriminaalmenetluse jooksul ei esitatud ühelegi inimesele kahtlustust, uurimise fookus keskendus küsimusele, kas teavet omanud asutus peab seda riigisaladuseks või mitte.

"Viidatud õppusega seotud informatsioon sisaldas mitme erineva asutuse teavet, seega tuli igal asutusel seda teavet hinnata, ning seda ka ühiselt. Uurimisasutustele edastati infot erinevatel aegadel ning vajalike toimingutega sai edasi liikuda laekunud info järgi," rääkis Uldrich.

"Tänaseks on nii kaitsepolitsei kui ka riigiprokuratuur kogunud piisavalt tõendusmaterjali selleks, et menetlus lõpetada ühelegi menetlusalusele etteheiteid esitamata, st riigisaladuse käitlemise nõuete rikkumist kogutud tõendite pinnalt ei tuvastatud," lausus Uldrich.

Veel selle aasta 12. mail kirjutas julgeolekuekspert ja endine riigiametnik Meelis Oidsalu sotsiaalmeedias 2021. aastal tema vastu algatatud kriminaalmenetlusest. Ta töötas siis asekantslerina kaitseministeeriumis.

"Kuigi riigikantselei esitas 2021. aasta sügisel mu kohta kuriteoteate ja riigiprokuratuur kriminaalasja algatas, pole ma saanud kriminaalasja algatamise kohta riigilt seni ühtegi teatist, samuti pole mind kordagi küsitletud ega muul moel prokuratuuri poolt otseselt informeeritud, et menetlus üldse käivitati. Samuti pole esitatud kahtlustust," kirjutas Oidsalu.

Siis ei soovinud prokuratuur ERR-ile olukorda kommenteerida.

ERR on edastanud palve kommentaariks ka Meelis Oidsalule.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:49

Kaitsepolitsei ja riigiprokuratuur lõpetasid Oidsaluga seotud uurimise

17:45

Tahtekoalitsioon arutas Pariisis Ukraina julgeolekutagatisi

17:34

Noormeeste U-19 vutikoondis kaotas Iisraelile üleminutite tabamustest

17:26

Kohus tühistas valitsuse otsused Nursipalu harjutusvälja laiendamise kohta Uuendatud

17:13

Bosnia ja Hertsegoviina jõudis edasi, Island kaotas taas kõik mängud

16:44

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

16:41

Suri Itaalia moelooja Giorgio Armani

16:30

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäeva jooksul 15 tsiviilinimest Uuendatud

16:16

Tilga: jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus

16:06

NYT: Hiina häkkerid võisid varastada andmeid pea kõigi ameeriklaste kohta

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.09

Putin ja Xi rääkisid võimalusest saada siirdamistega surematuks

03.09

Pevkur: 87 miljonit läks ettemaksuna USA valitsusele Himarsite eest

16:30

Venemaa rünnakutes Ukrainale hukkus ööpäeva jooksul 15 tsiviilinimest Uuendatud

05:06

Sagenenud vargused sunnivad poekette uusi turvalahendusi otsima

03.09

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

03.09

"Pealtnägija": Eesti kõige solvatum inimene

13:47

Lapsevanemate automaksusoodustust eraldi taotlema ei pea Uuendatud

03.09

Tallinna muinsuskaitseosakond Burmani villale lammutusluba anda ei soovi

03.09

Statistikaameti peakontoris käib kohal 40 protsenti töötajatest

03.09

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

ilmateade

loe: sport

17:34

Noormeeste U-19 vutikoondis kaotas Iisraelile üleminutite tabamustest

17:13

Bosnia ja Hertsegoviina jõudis edasi, Island kaotas taas kõik mängud

16:44

Tänak: loodetavasti sobib Tšiili rohkem ja saame anda vastulöögi

16:16

Tilga: jalad muutuvad aina kergemaks ja sees on mõnus ootusärevus

loe: kultuur

16:41

Suri Itaalia moelooja Giorgio Armani

14:39

Galerii: Arvo Pärdi keskuses esitleti helilooja humoorikate väikevormide kogumikku

14:33

Kirjandusmuuseumi platvorm "ER500. Loo lugu!" tutvustab eesti raamatu lugu

14:04

Eestit esindavad Womexil Oopus ja trio Kass-Talsi-Minn

loe: eeter

13:32

Graatsilise robotkoera Ülo abil õpivad tudengid koode kirjutama

11:12

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

11:03

Tiit Maran: side loomaga on põhjus, miks inimesed kodustavad ka kiskjaid

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

Raadiouudised

14:35

India ettevõte ostis Paide trükkplaadi tehase

12:30

Automaksu muutmise arutamine jäi riigikogus ära

12:25

Ilm läheb reedel veelgi soojemaks

12:20

Raadiouudised (04.09.2025 12:00:00)

10:05

Liikmesriigid asuvad kinnitama Euroopa Liidu ja Mercosuri lepingut

09:50

Süsiniku piirimeetme tegevusluba on taotlenud selle vajajatest vaid kümnendik

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 23 kraadini

09:20

Raadiouudised (04.09.2025 09:00:00)

03.09

Tänavu oli huvi Pärnu haigla õeõppe vastu erakordselt suur

03.09

Päevakaja (03.09.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo