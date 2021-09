Kaljulaid teeb oma viimase riigivisiidi, külastades Keeniat

Visiidi fookuses on äridiplomaatia ja Eesti ettevõtete huvide edendamine Aafrikas ning see on esimene Eesti riigivisiit Aafrikasse, teatas presidendi pressiteenistus.

"[Keenia pealinn] Nairobi on terve Aafrika mandri majanduselu süda ning paljudel Eesti ettevõtetel on soov siin oma haaret laiendada. Äridiplomaatia on läbi viie aasta olnud praeguse riigipea tugevas fookuses. Meie ettevõtete jaoks on see nii-öelda lendstart, mõnes kohas ka ukse avamine, ametkondades tee sillutamine," ütles Kristel Engman presidendi kantselei välisosakonnast.

Lisaks on Keenia (Kenya) tema sõnul Aafrika üks peamisi diplomaatilise elu keskusi – siin asuvad paljude rahvusvaheliste agentuuride peakontorid ja esindused.

"Aga oluline on ka meie kahe riigi omavaheline koostöö ning meie kogemuse jagamine. Eeskätt on Keenia poolel olnud huvi meie haridusvaldkonna, e-valitsemise ja digikogemuste vastu," ütles Engman pressiteate vahendusel.

Sel aastal kinnitatud Aafrika regioonistrateegias aastateks 2020–2030 öeldakse, et Eesti plaanib avada järgmisel aastal Nairobis oma saatkonna, kuid välisministeeriumil ei olnud teisipäeval selle kohta midagi täpsemat öelda.

"Praeguse seisuga pole tehtud otsust saatkonna avamisest," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Angelika Lebedev teisipäeval ERR-ile.

Riigivisiit kestab neljapäevast laupäevani ning riigipead saadavad visiidil välisminister Eva-Maria Liimets, riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning esinduslik äridelegatsioon.

Äridelegatsiooni programm algab juba kolmapäeval, delegatsiooni juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Sille Kraam. Visiidiga paralleelselt toimub Nairobis ka Eesti-Keenia ärifoorum. Visiidi käigus lansseeritakse muuhulgas erinevaid arengukoostöö projekte nii keskkonna-, hariduse- kui digivaldkonnas.

Kaljulaid on oma ametiaja jooksul teinud kuus riigivisiiti: Soome, Gruusiasse, Austriasse, Portugali, Sloveeniasse ja Kuveiti. Enne, kui Kaljulaid ameti 11. oktoobril uueks riigipeaks valitud Alar Karisele üle annab, käib ta veel ka ametlikul visiidil Rootsis, töövisiitidel Itaalias ja Saksamaal ning osaleb New Yorgis ÜRO Peaassambleel.

Riigivisiit on kahe riigi omavahelise suhtlemise kõige pidulikum vorm. Aastas teeb Eesti president reeglina üks-kaks riigivisiiti ning võõrustab teist sama palju.

Tagasi kodumaale jõuab president Kaljulaid pühapäeval.