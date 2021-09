Nakatamiskordaja langes kogu Eestis 1,05-le

Nakatamiskordaja R oli eelmisel nädalal üle Eesti 1,05, nädal varem oli see 1,15 ehk nakatumiskordaja on terviseameti epiidülevaate andmetel Eestis pisut langenud.

Võrreldes 30. augusti seisuga püsis R Lõuna ja Lääne regioonides eelmise nädalaga sarnasel tasemel, vastavalt 1,1 ja 1,0. R langes Põhja regioonis (1,2-lt 1,08-le) ja Ida regioonis (1,8-lt 1,05-le).

R langus toimus noorte inimeste arvelt, aga kuna sellest nädalast alustavad rohkem tööd ka huviringid, võib oodata terviseameti hinnangul ka uuel nädalal haigestumuse kasvu.

Viimase 14 päeva haigestumus vähenes Hiiumaal ja Saaremaal. Ida- Virumaal, Järvamaal, Raplamaal, Valgamaal ja Võrumaal püsis haigestumus stabiilsena. Muudes maakondades haigestumus kasvas.

Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on Lõuna-Eesti maakonnad: Võrumaa (917,7/100 000 inimese kohta), Valgamaa (758,8/100 000 inimese kohta), Põlvamaa (981,9/100 000 inimese kohta) ja Viljandimaa (615,2/100 000 inimese kohta).

Epideemiline levik on olnud viimasel kuul Lõuna ja Lääne regioonis. Jätkuvas kasvus on haigestumine Viljandimaal (31,5 protsenti) ja Läänemaal (45,1 protsenti), Põlvamaal (26 protsenti) ja Jõgevamaal (27,6 protsenti). Muudes maakondades oli haigestumuse kasv 10–13 protsendi piires.

Eelmisel nädalal kasvas märgatavalt haigestumine üle 60-aastaste hulgas. Vanusrühmas 70–75 kasvas haigestunute arv 69 protsendi võrra, vanusrühmas 65–69 ca 16 protsendi võrra. Haigestunute arv 0–4- ja 15–9-aastaste seas on vähenenud.

Suurenes nakatumine hoolekandeasutustes

Terviseameti epiidülevaade. Autor/allikas: Terviseamet

Nakkuse välismaal said eelmisel nädalal 4,4 protsenti juhtudest, perekonnas 39,6 protsenti, tööl (sh laste- ja õppeasutuse töötajad) 9,4 protsenti, tutvusringis 5,7 protsenti, meelelahutuse- jm üritustes 1,8 protsenti, tervishoiu- ja hoolekandeasutuses 5,6 protsenti, lasteasutustes ja koolides 2,2 protsenti ning mujal 6,4 protsenti juhtudest.

Suurenes nakatumine tervishoiu- ja hoolekandeasutuses (kolmelt protsendilt 5,6-le), tööl (5,9-lt 9,4-le) ning lasteasutustes ja koolides (1,8-lt 2,2-le). Vähenes nakatumine reisimisel (6,4-lt 4,4-le) ja meelelahutuse- jm üritustes (3,3-lt 1,8-le). Ei muutunud nakatunute osakaal pereringis, tutvusringis ja mujal.

Eelmisel nädalal oli aktiivseid koldeid kokku 64 (nädal varem 56). Vähenema on hakanud mitmesuguste ürituste (festivalid, meelelahutus, sünnipäevad, laagrid jm) ja ühistegevustega seotud kollete osakaal. Suurenema on hakanud hoolekande ja lasteasutuste ning töökohtade kollete osatähtsus.

Õpetaja nakatas koolis õpilased

5. septembri seisuga on terviseametis jälgimisel kaheksa hoolekandeasutuse kollet (nädal varem neli). Eelmisel nädalal lisandus ka üks kolle tervishoiuasutustesse - Valga haigla, kus on nakatunuid kokku 11.

Lasteasutustes on nakatunuid tuvastatud valdavalt koolieelsetes asutustes, õppeasutustes on kolle tuvastatud ühes Põhja regioonis asuvas koolis. 5. septembri seisuga on seal nakatunud kaheksa õpilast. Nakkus selles koolis sai alguse õpetajalt.

Reisimisega seotud haigusjuhud

Terviseameti epiidülevaade. Autor/allikas: Terviseamet

Möödunud nädalal registreeriti 103 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 4,4 protsenti haigusjuhtudest. Sisse toodud juhtude osakaal langeb.

Sisse toodud haigusjuhud olid seotud reisimisega 20 riigis. Kõige rohkem haigusjuhte on endiselt seotud reisimisega Soomes (21), Türgis (19) ja Venemaal (19).

Vaktsineerimistempo aeglustub

Eelmisel nädalal manustati 23 621 doosi vaktsiini, seda on ligi 18 protsenti vähem kui üle-eelmisel nädalal (28 754 doosi).

Täielikult vaktsineeritud inimeste osakaal kasvas nädalaga 2,53 protsenti, manustatud dooside koguarv kasvas 1,87 protsenti.

Eelmisel nädalal olid haigestunutest 67 protsenti ning hospitaliseeritutest 78 protsenti vaktsineerimata isikud.