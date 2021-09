Saksamaal on valimiste võitjasoosikuks sotsiaaldemokraadid

Parteid teevad viimaseid valimiseelseid pingutusi. Rohelistel on arvamusküsitluste järgi praegu 17 protsendini ulatuv toetus ja tugev kolmas koht.

Roheliste põhisõnum on: me oleme valmis, sest teie olete valmis, ja ootuspäraselt on nende põhiline sõnum kliimasoojenemine ja võitlus selle pidurdamise nimel.

"Me peame küsima, kuidas õnnestub Saksamaa ja maailm järgneva 20 aasta jooksul kliimaneutraalseks muuta. See on meie aja ja meie põlvkonna ülesanne," ütles Rohelise partei kantslerikandidaat Annalena Baerbock.

Annalena Baerbock ja rohelised on üsna kindlalt tulevases valitsuses sees, ükskõik, kes seda moodustama hakkab. Praegu on tuule purjedesse saanud sotsiaaldemokraadid kantslerikandidaat Olaf Scholziga. Valitsusliiduks on neil roheliste kõrval vaja aga veel ka kolmandat partnerit, kelleks võivad saada liberaalid või hoopis vasakpoolsed, kes tahavad muuhulgas astuda välja NATO-st ja julgeolekusüsteemi luua koos Venemaaga.

"Kui sotsiaaldemokraadid ja rohelised otsustavad, et need 10 protsenti, kus me ei nõustu, on tõesti-tõesti fundamentaalne 10 protsenti, siis sellist koalitsiooni ei sünni. Kui nad ütlevad, et need 10 protsenti ja NATO ja kogu see värk ei ole nii oluline, olulisem on meie sotsiaalne kava, siis ma arvan, et nad moodustavad valitsuse vasakpoolsetega," lausus ajalehe Die Zeit poliitikaajakirjanik Ferdinand Otto.

Roheliste toetajate jaoks ei ole koostöö vasakpoolsetega sugugi välistatud.

Valimised on Saksamaal kahe nädala pärast.