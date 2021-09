Ihaste elanikud jätkavad võitlust detailplaneeringu vastu

Ihaste Elanike Liidu etteheide Hipodroomi 4 asuva detailplaneeringule on kohaliku piirkonna eripärade ja loodusväärtustega mitte arvestamine ja nende väitel on detailplaneeringu ala ühtlasi elukohaks ka mitmetele haruldastele ja kaitsealustele liikidele.

"Täiesti arusaamatul kombel on antud planeeringu puhul jäetud loodusväärtuste kaitse täielikult tagamata. Tartu linna planeeringu järgi peaks loodusväärtusi asuma kaitsma arendaja ja tema alltöövõtjad. Asja hinnanud ja uurinud ekspert järeldas samuti, et kui planeering ellu viiakse, siis sellega hävitatakse kogu Hipodroomi 4 alal asuv ökosüsteem. Selline tagajärg on selges vastuolus kõikide Tartu linna arengudokumentidega, mis räägivad looduse säästmisest ja Tartu linna juhtrollist loodussäästliku mõtlemise kujundamisel Eestis," ütles Ihaste Elanike Liidu esindaja Lenne Rähn-Kuusik.