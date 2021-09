"Rahva teenrid": Keskerakonnas pole sisulist muutust toimunud

Sel nädalal puudutas Keskerakonda suisa kaks korruptsiooniga seotud teemat - haridus- ja teadusministeerium esitas hagi oma endise ministri Mailis Repsi rahakasutuse kohta, mispeale prokuratuur algatas Repsilt saadikupuutumatuse äravõtmise ning Tallinna abilinnapea Eha Võrk sai kahtlustuse Keskerakonnale küsitava annetuse teinud Tartu väikeettevõtja Jana-Helen Juhaste juhtumis.

Ajakirjanik Aivar Hundimägi tõdes, et seda muutust ei ole erakonnas toimunud, mida Keskerakond pärast Edgar Savisaare taandumist lubas.

"Mind väga nutma see asi ei pane, et Keskerakonnal on aeg-ajalt korruptsiooni tõttu keeruline ja raske ja nad peavad uurimisorganitele selgitusi andma," ütles Hundimägi.

Saatejuht Mirko Ojakivi meenutas, et Eha Võrk on linnavalitsuses töötanud alates 1995. aastast, sellest viimased enam kui kümme aastat mõjukatel positsioonidel. Miks erakond talle sel nädalal punast kaarti ei näidanud, jäi tema jaoks mõistatuseks.

"Keskerakond peab pingutama naba paigast ära, et korruptsioon valimiste keskseks teemaks ei kerkiks," ütles Ojakivi, loetledes ka Mailis Repsile ette heidetavaid seiku, nagu ministeeriumi raha eest lennukipiletite soetamine oma perele, ministeeriumi autoga välismaal puhkamas käimine ja auto tankimine, ministeeriumi raha eest restoranis oma sünnipäeva pidamine ja nõunike palkamine lapsehoidmise eesmärgil.

Hundimägi arvas, et erakond kalkuleerib sellega, et kuna uurimine on pikk protsess, on kohalike omavalitsuste valimised selleks ajaks läbi, kui uurimise tulemusel midagi selgub. Küll aga seadis ta kahtluse alla Võrgu antud selgituse, et küsimus oli vaid ühes unustatud telefonikõnes.

Evelyn Kaldoja nentis, et Repsile ette heidetavad korruptsiooniseigad on inimestele hoomatavad, seevastu näiteks Porto Franco keskuse arendamiseks servituudi eraldamise küsimus jääb paljudele hämaraks teemaks.

"See on lihtsamini tajutav osa korruptsioonist. Suuremad asjad, kus lepinguid sahkerdatakse mingitele ärimeestele raha saamiseks, ei ole nii hoomatavad," ütles Kaldoja, meenutades, et kõigist parlamendi saadikutest, kellelt puutumatus ära on võetud, on süüdi mõistetud vaid Margus Hanson.