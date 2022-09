Kohus mõistis Eha Võrgu õigeks

"Tõendamatus," ütles kohtunik Anne Rebane selgituseks. "Ei ole selliseid tõendeid, mis kinnitaksid seda, et Eha Võrk on andnud valeütluseid," vahendas Eesti Ekspress.

Kohus otsustas ka, et Võrgule tuleb hüvitada 9820 eurot õigusabikulusid.

Ekspress märkis, et tänavu kevadel Võrgu üle alanud kohtuprotsess võttis talle algusest peale soodsa pöörde, kui tema advokaadil Oliver Nääsil õnnestus juba esimese istungitunni jooksul põhja lasta süüdistuse peamine tõend - pealtkuulatud telefonikõne.

Lehe selgituse kohaselt oli tegemist telefonikõnega, kus 2020. aasta 31. mail vestlesid keskerakondlased Eha Võrk ja Marina Riisalu, aga teda kuulati pealt suurärimees Hillar Tederiga seotud Porto Franco kriminaalasjas.

Sellist juhuleidu tohib kasutada tõendina ka teises kriminaalasjas, kui see tõendab piisavalt rasket kuritegu. Võrgule on esitatud süüdistus teadvalt vale ütluse andmises, mille puhul pole pealtkuulamist aga üldse lubatud.

Kui juhtiv riigiprokurör Taavi Pern pakkus kohtunik Rebasele, et pealtkuulatud kõne üleskirjutuse võiks kaasata tõendite hulka "muu dokumendina" ja möönis, et ilma selle kõneta poleks võimalik Võrku kohtu alla anda, siis otsustas Rebane pärast mõtlemisaega, et antud tõend ei ole kohtus lubatav.

Pern ütles neljapäeval kohtust lahkudes Ekspressile, et vaidlustab otsuse kindlasti Tallinna ringkonnakohtus.