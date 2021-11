Künnapi sõnul küsiti temalt algul Keskerakonnale 100 000 eurot

Keskerakonnale tehtud võimaliku keelatud annetuse kriminaalasja üks süüdistatav Martin Künnap rääkis neljapäeval Harju maakohtus alanud istungil, et algul oli vahendajana esinenud kaassüüdistatav Catalina Porro küsinud temalt kaks korda suuremat, ehk 100 000 euro suurust annetust.

Vastutasuks annetusele pidi Porro, kellel väidetavalt olevat sidemeid Keskerakonna juhtkonnas, aitama lahendada Künnapi Tallinna hipodroomil asuva kinnisvaraprojekti edasiminekut takistavad küsimused.

Künnap rääkis, et ta ise ei tundnud ühtegi Keskerakonna poliitikut, talle olevat tuttav ainult Edgar Savisaare nimi.

Künnapi sõnul oli ta üllatunud, et talt nõuti raha maksmist ning samuti ei rahuldanud teda ka nõutava summa suurus. Hiljem ta siiski otsustas maksta Keskerakonnale 50 000 eurot ning täiendavalt 20 000 eurot Porrole. Keskerakonnale tehti ülekanne Künnapi endise elukaaslase Jana-Helen Juhaste kontolt.

Prokuröri küsimusele, miks ta ei võinud ülekannet teha oma arvelt, vastas Künnap, et sellise tingimuse seadis Porro. Tema sõnul soovitas Porro leida tal inimene, kelle konto kaudu võiks annetuse teha. Selleks valis ta Juhaste, kuna nende ühise lapse emana usaldas ta naist. Raha kandis ta Juhastele üle Transferwise'i kaudu.

"Mis oleks juhtunud, kui ma ei oleks maksnud? Ma ei tea, aga Porro ütles, et ametnikud on juba oma töö ära teinud, aga kui ma ei maksa, siis pannakse projekt seisma," rääkis Künnap.

Künnapi sõnul tutvus ta keskerakondlasest abilinnapea Aivar Riisaloga alles pärast seda, kui tema annetus oli avalikuks tulnud. See juhtus 2020. aasta mais ning siis arutasid nad ka paaril korral tema kinnisvaraarenduse teemat.

Juhaste: enne avalikuks tulekut minu annetuse vastu huvi ei tuntud

Juhaste rääkis neljapäeval kohtus, et vahetult pärast annetuse tegemist ei tundnud keegi Keskerakonnast selle vastu huvi. Erakond reageeris annetusele alles siis, kui sellest kirjutas ajakirjandus ning sellest huvitus erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK).

Hiljem suhtles ta annetuse teemal koroonapiirangute tõttu Zoomi vahendusel Keskerakonna esindajatega, ilmselt oli see mais, märkis Juhaste.

"Ma täpselt ei mäleta, kes kõik veebikohtumisel osalesid, kuid nende seas oli kindlasti Mailis Reps. Aga kas osales ka (Keskerakonna tollane peasekretär – toim.) Mihhail Korb, ei ole ma kindel," rääkis Juhaste.

Keskerakondlastega peetud vestluse sisu seisnes tema sõnul selles, et nad püüdsid temalt uurida, kust annetuse raha pärit on ja miks ta otsustas selle annetada.

Juhaste sõnul valetas ta Keskerakonna liikmetele, kui ütles, et otsustas summa annetada, kuna sai selle Künnapilt, kes ei osale nende ühise lapse kasvatamises. Seetõttu ei pidanud ta seda raha endale vajalikuks ning otsustaski selle annetada.

Juhaste sõnul oli esimene, kes tema annetuse vastu huvi tundis, ERR-i ajakirjanik.

Hiljem, kui annetus sai avalikuks, tegid Juhaste ja Künnap ühisavalduse, milles valetasid annetuse motiivide kohta, rääkis ta.

Juhaste sõnul saab ta täna täie kindlusega öelda, et eksis ning ta väljendas juhtunu pärast kahetsust.

Künnap ja Juhaste tunnistasid neljapäeval pärast juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni süüdistusülevaadet oma süüd, nende kaassüüdistatav Porro end süüdi ei tunnistanud.

Riigiprokuratuur süüdistab Künnapit ja Porrot mõjuvõimuga kauplemise kokkuleppe sõlmimises. Süüdistus on esitatud selles, et Künnap andis Porrole 20 000 eurot ning Keskerakonnale 50 000 eurot Porro väidetava mõjuvõimu kasutamise lubaduse eest, et saavutada Künnapiga seotud äriühingute kinnisvaraarendusele soodne ehitusõiguslik otsus.

Kuigi süüdistuse kohaselt olid Porro väited tema mõjuvõimu osas paljasõnalised ning seetõttu mõjuvõimu kauplemise tulemusena soovitud tagajärjeni ei jõutud, on prokuratuuri hinnangul tegemist siiski olukorraga, kus äritegevust üritati soodustada lubamatute vahenditega.

Ühtlasi süüdistatakse Künnapit ja Juhastet keelatud annetuse tegemises. Süüdistuse kohaselt annetas Künnap 2020. aasta jaanuaris MTÜ Eesti Keskerakonnale 50 000 eurot, kuid varjamaks enda seost annetusega, tegi ta ülekande Juhaste abil.