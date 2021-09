Vseviov: 9/11 on maailma viimase 20 aasta jooksul enim mõjutanud sündmus

9/11 on mõjutanud viimast 20 aastat rohkem kui ükski muu rahvusvaheline sündmus. Hakati aru saama, et kui kuskil KAUGEL on midagi halvasti, mõjutab see ka sind. Lääneriikide inimestesse tekkis hirm, mis ei olenud enam seotud ohupiirkondadega, vaid ohgutunne hakkas kaasas käima ka näiteks hommikul tööle minnes. Mõisteti ka, et isegi USA ei ole vaatamata kahele ookeanile kaitstud

"9/11 tõi tohutud muudatused. Elame selle järgses maailmas siiani," ütles Vseviov.

Ta tõi esile, et globaalselt sellist keskendumist terrorismile ja selle lähteriikidele pole varem olnud. Sündmused Afganistanis ja Iraagis tõukusid kõik sellest sündmusest ning rünnaku tagajärgedega tegeldakse siiani, sest Afganistanist lahkuti alles nüüd.

"Kuigi globaalse terrorismivastase võitluse asemele on tekkinud selgelt suurriikide konkurents, on siiski see terrorirrünnak mõjutanud viimast 20 aastat rohkem kui ükski muu rahvusvaheline sündmus," ütles Vseviov.

Kantsleri hinnangul on maailm sellest sündmusest palju õppinud, kasvõi kuidas rünnakule reageerida.

"Põhijäreldused on võimalik kinnitada siis, kui järelmid on päriselt selja taha jäetud. Praegu veel ei ole, sest alles ju lahkuti Afganistanist, kuhu mindi otseselt selle rünnaku tõttu," ütles Vseviov.

Tema hinnangul jõutakse Afganistanis toimunut veel aastaid analüüsida, ent praegu on supp selleks veel liiga kuum.

Vseviovi sõnul on maailm 9/11 järel tohutult muutunud. Need muudatused on puudutanud ka Eestit.

"See oli üks põhjustest, miks nato otsustas laieneda, miks Eesti sai NATO liikmeks," nimetas Vseviov.

Lisaks saadi maailmas aru, et ka kaugel toimuv sündmus võib tugevat mõju avaldada. Nii on muutunud ka USA julgeolekutaju, mis selle riigi tekkimisest alates oli rakendanud oma poliitikat põhimõttel, et neid kaitseb kaks ookeani. Nüüd mõistetakse globaalselt, et geograafilised piirid ei oma ohtude korral enam nii suurt tähtsust, näiteks kliimamuutused ja pandeemia mõjutavad meid globaalselt.

Lisaks sünnitas 9/11 hirmu, mis aga pole kuigi hea juht otsuste tegemisel, hindab Vseviov. Kuna USA terrorirünnaku järel sai alguse ulatuslik terrorilaine ka Euroopa suurlinnades, said inimesed aru, et ka näiteks tee tööle võib olla ohtlik, turvalisus polnud enam ka lääneriikides garanteeritud.

Lisaks on terrorirünnaku järgsed 20 aastat tekitanud debati, kui palju peaks julgeolekuasutustele õigusi andma ehk kus lõppevad eraisiku õigused ja algavad riigi õigused sekkuda. Vseviov tõi esile, et see debatt ei piirdu üksnes terroriohuga, vaid on õhus nii sotsiaalmeediahiidude kui ka 5G tehnoloogiat arendavate telekomifirmade puhul.