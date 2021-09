Mitmel pool USA-s mälestati 20 aasta taguste terrorirünnakute ohvreid

Terroristid lendasid kaaperdatud reisilennukitega Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornidesse New Yorgis ja kaitseministeeriumisse Washingtonis. Neljas lennuk kukkus alla Pennsylvanias, kui reisijad hakkasid kaaperdajatele vastu. Rünnakuis hukkus ligi 3000 inimest.

USA süüdistas tragöödia korraldamises terroriorganisatsiooni al-Qaeda, mille liikmed olid rünnakuid planeerinud Talibani juhitud Afganistanis.

Juhtunu mälestamiseks on New Yorgis, Washingtonis ja ka mujal toimunud mälestusüritusi. Need jätkuvad terve päeva.

New Yorgis loevad lähedased kaksiktornide juures ette hukkunute nimed. Kuus leinahetke meenutavad lennukite hoonetesse lendamist ja kaubanduskeskuse tornide allavarisemist.

Mälestusüritusel viibisid ka presidendid Joe Biden ja Barack Obama. 20 aastat tagasi president olnud George Bush osales mälestustseremoonial Pennsylvanias.

President Biden tegi avalduse juba reedel, milles tõdes, et kuigi rünnakute aastapäev on raske, näitas see siiski ameeriklaste ühtsust.

"Terves maailmas on inimesi, kellega sa kunagi ei kohtu, kuid kes kannatavad oma kaotuste pärast, kes näevad sind, sinu julgust. See julgus annab neile tuge, et ka nemad saavad püsti tõusta ja jätkata. Loodame, et 20 aastat hiljem toob meenutus lähedasest naeratuse huulile isegi siis, kui tuleb pisar silma. Päevadel, mis järgnesid 11. septembrile, nägime kangelaslikkust kõikjal, nii eeldatavates kui ka ootamatutes kohtades. Kogesime veel midagi, mis on nii harv ehk tõelist rahvuslikku ühtsust," kõneles ta.