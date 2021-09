Bulgaaria korraldab tänavused kolmandad üldvalimised

Tegemist on juba kolmandate üldvalimistega sel aastal: aprillis ja juulis toimunud valimistel ülekaalukat võitjat ei olnud ja valitsust kokku ei saadud.

Juulis võitis napilt telesaadete juhi ja laulja Slavi Trifonovi partei, aga ta ei suutnud väiksemate parteide toetust saavutada ja valitsuse moodustamine ebaõnnestus.

Ka seekord näitavad arvamusküsitlused, et tuleb väga killustunud parlament ja väikestel parteidel on väga keeruline üksmeelt leida, et toimivat valitsust moodustada.

14. novembril toimuvad ka korralised presidendivalimised. President Radevi sõnul aitab valimiste ühele päevale koondamine kokku hoida nii aega kui ka maksumaksjate raha. Radev ise kavatseb uuesti presidendiks kandideerida.