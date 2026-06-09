Bulgaaria uus valitsus peatab sõjalise abi Ukrainale

Bulgaaria ei saada Ukrainale enam relvi, teatas kaitseminister Dimitar Stojanov teisipäeval.

Selle sammuga kinnistatakse uue valitsuse vastuseis Euroopa Liidu toetusele Ukrainale pärast Venemaa-meelse Radevi ülekaalukat võitu aprillikuistel parlamendivalimistel.

Alates Venemaa täiemahulisest sissetungist 2022. aastal on Bulgaaria saatnud Kiievile 13 abipaketti, kuid Radevi sõnul on Ukraina püüdlused "läbikukkumisele määratud".

"Oleme juba selgelt väljendanud, et sõda Ukrainas ei lahene lahinguväljal. Oleme tunnistajaks kurnamissõjale ja olenemata sellest, kui palju relvi kokku kuhjatakse, on ainsaks tagajärjeks inimelude kaotus. On aeg istuda läbirääkimiste laua taha," ütles Stojanov teisipäevasel pressikonverentsil.

Endise hävituslendurina on Radev viidanud isiklikule sõjaväelisele kogemusele, et põhjendada seisukohta, mille kohaselt peaks Ukraina Venemaaga rahu üle läbi rääkima. Mais tegi valitsusjuht ettepaneku, et rahukõnelusi peaks juhtima Euroopa Liit.

Kuigi uus valitsus suhtub Kremlisse soosivamalt, on nad hoidunud avalikust vastasseisust Brüsseliga Ukraina küsimuses. Bulgaaria on Euroopa Liidu vaeseim riik ja sõltub tugevalt liidu toetustest.

Lisaks sõjalise abi peatamisele tutvustas Stojanov valitsuse kava tõsta kaitsekulutused NATO nõutud viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP), nagu Radev varem lubas.