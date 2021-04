Küsitluste järgi võidab Bulgaaria parlamendivalimised peaministri partei

Borisov on Bulgaaria poliitikat juhtinud üle kümne aasta, aga eelmisel aastal nõuti korduvalt tema tagasiastumist, kuna ta ei ole suutnud ohjeldada korruptsiooni ja oligarhe, kes riigi poliitikat omatahtsi suunavad.

Vaatlejate sõnul näib, et valimiste eel on kogu pahameel unustatud ja üllatuslikult ei ole pettused ja korruptsioon kampaanias kõne alla tulnud.

Borisov kasutab oskuslikult sotsiaalmeediat, kus ajakirjanikud ei saa talle keerulisi küsimusi esitada. Valimiste eel on ta väsimatult mööda Bulgaariat ringi sõitnud, inimestega kohtunud, töömeestel kätt surunud, ning paljud usuvad, et nende töökohad ja tulevikuväljavaated sõltuvad sellest, kas GERB jääb võimule.

"Ma loodan, et ta saab mind aidata. Palju tervist ja edu talle. Ükskõik, mis ta on, ta aitab inimesi. Meie oleme edaspidigi temaga ja tema meiega," rääkis bulgaarlanna Fatima.

Arvamusküsitluse kohaselt toetab GERB-i praegu 28 protsenti valijatest, peamise rivaali, Sotsialistliku Partei toetus on 20 protsenti.

Analüütikud märgivad, et kuigi GERB valimised võidab, seisavad Borisovil ees keerulised kõnelused. Kaks Borisovi senist koalitsioonipartnerit, väikesed marurahvuslikud parteid ei pruugi seekord parlamenti pääseda. Toetust on aga kogunud uued erakonnad, näiteks populaarse teleesineja Slavi Trifonovi partei On Selline Rahvas, mis koondab neid, kes senise valitsusega rahul ei ole.

"Toimiva valitsusliidu moodustamiseks on suure tõenäosusega vaja rohkem kui kaht, võib-olla kolme või isegi nelja parteid. Need erakonnad, kes tõenäoliselt parlamenti pääsevad, on ideoloogialt ja väärtustelt mitte lihtsalt erinevad, nad on täiesti vastupidiste seisukohtadega," rääkis poliitikaanalüütik Genoveva Petrova.