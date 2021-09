Eestil jääb vaktsineerimiseesmärk saavutamata

Eesti ei suuda täita endale võetud eesmärki vakstineerida 22. septembriks ühe doosiga vähemalt 70 protsenti täiskasvanutest. Kuigi püstitatud eesmärgi täitmiseks on vaja vaktsineerida veel vaid viis protsenti täiskasvanutest, käib see Eestile üle jõu ka septembri lõpuks.

Kümne päeva pärast peaks Eestis olema 70 protsenti täiskasvanutest vaktsineeritud. Nüüdseks on selge, et seda eesmärki Eesti täita ei suuda. Õigupoolest on soovitud tase üsna lähedal, sest pühapäevahommikuse seisuga oli oma esimese süsti saanud juba 65,5 protsenti täiskasvanutest.

"Kui tõesti vaadata eelnevate nädalate vaktsineerimise tempot, mis on ilmselgelt aeglustunud, siis me prognoosime, et esimeseks tähtajaks 22. septembril me saavutame täiskasvanute esimese doosiga hõlmatuse ca 67 protsendi ligi," tõdes haigekassa juhatuse liige Maivi Parv. "Ka septembri lõpuks me tõenäoliselt selleni ei jõua. Meil on vaja 70 protsendi saavutamiseks vaktsineerida üle 50 000 täiskasvanu."

Hiiu- ja Tartumaal on plaan juba täidetud ja isegi ületatud, väga lähedal on eesmärgile mulgid. Kõige suuremad murelapsed on lisaks Ida-Virumaal ka Võru- ja Valgamaa, kus vakstineerimise tase ei küündi 60 protsendini.

"Eelmisel nädalal me saime rahule jääda Harjumaaga, saime rahule jääda ka Ida-Virumaaga, kus see oli keskmisest kiirem. Kus olid vajajäämised, olid näiteks Pärnu-, Järva-, Läänemaa," loetles Parv.

Kui vaktsineerimisvõimalusi on üle Eesti Parve kinnitusel palju, siis probleemiks on kujunenud inimeste vaktsiinipelgus.

"Päris paljud inimesed ei karda süsti, nad kardavad neid kõrvalmõjusid. Kuskilt kuulsid, et sellel inimesel või teisel midagi juhtus. Aga kui nad küsivad, me alati heameelega vastame. Kõige sagedam küsimus on tromboosiriski kohta," kirjeldas Lääne-Tallinna keskhaigla vaktsineerija Anstassia Jasevitš.

Nädalaga vakstineeriti Kristiine keskuses üle 500 inimese, suurem osa neist tuli saama esimest süsti. Jasevitši sõnul olid vaktsineeritute seas ülekaalus pigem töömehed kui kontorirahvas.

"Ma töötan ajutiselt Leedus ja piirangud on läinud nii rangeks, et ma pidin tegema selle vaktsiini, et saaks seal ka liikuda. Seal alates esmaspäevast ei saa supermarketitesse, kui ei ole koroonapassi, kõiksugustesse spordiasutustesse, üritustele," loetles vaktsiinisüsti saanud Kaido Liivoja.

Kui Eesti vaktsineerib ka välismaalasi, siis Leedu seda ei tee ja nii tuli Liivojal süsti saamiseks ekstra kodumaale sõita. LIsaks apteekidele ja kaubanduskeskustele on septembrist taasalustanud vakstineerimist perearstid.

"Ka meie keskusesse on tulnud nii mõnigi vanem proua, kes hoolimata oma kevadisest neljast-viiest keeldumisest leiab, et tema jaoks on nüüd see õige aeg," kinnitas perearst Le Vallikivi.

Eakaid on pannud meelt muutma nii haigestumiste kasv, aga ka tõdemus, et vaktsineeritud sõbrannadega polegi midagi hirmsat juhtunud.